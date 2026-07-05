Sexualmente hablando: la ternura, el nuevo punk

“La ternura es el nuevo punk” dijo hace unos meses Joachim Trier, director de cine noruego, conocido internacionalmente por las películas “La peor persona del mundo” y “Valor sentimental”. Esta última ganó, en la edición más reciente de los Óscar, el premio a la Mejor Película Extranjera. Al presentarla en el Festival de Cannes, expresó que el amor, el cuidado y la compasión se han convertido en la más valiente forma de rebeldía, en la verdadera contracultura. “Lo que necesito ahora mismo es ternura -dijo-. Necesito creer que podemos vernos como personas, que existe un sentido de reconciliación. La polarización, la ira y el machismo no son el camino a seguir”.