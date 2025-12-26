Secciones
Llega “Valor sentimental”, una gran candidata a los Oscar

La relación rota entre un padre y sus dos hijas conforma el núcleo del filme de Joachim Trier.

FRENTE A FRENTE. Stellan Skarsgård y Renate Reinsve, en plena crisis. FRENTE A FRENTE. Stellan Skarsgård y Renate Reinsve, en plena crisis.
Hace 4 Hs

A las puertas de que empiece, en menos de 10 días, la temporada de premios, “Valor sentimental” se viene recortando como una sorprendente película que podría romper todos los pronósticos. El filme del noruego (nacido en Dinamarca) Joachim Trier compitió en Cannes donde ganó el Gran Premio del Jurado y ya reúne siete candidaturas a los Critics Choice (en los rubros más importantes, en las estatuillas que se entregan el 4 de enero), ocho nominaciones a los Globo de Oro (su gala será una semana más tarde), nueve en los Premios Europeos (del 17 de enero) y tres en los Oscar (producción internacional, fotografía y casting), cuando todavía falta anunciar a las principales categorías, donde seguramente aparecerá mencionado varias veces más.

La historia gira alrededor de las hermanas Nora y Agnes, que atraviesan el duelo por la pérdida de su madre. En ese contexto, se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, con la posibilidad de recomponer la relación fracturada.

Él es un director teatral y cinematográfico de renombre, que le ofrece a Nora un papel en lo que espera sea su película de regreso con un tomo personal y sobre la historia familiar. Su hija rechaza la idea, pero pronto descubre que le ha dado el papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood, que se inserta en medio de la compleja dinámica entre ellos, atravesada por los egos artísticos, las tensiones de vieja data, las heridas abiertas silenciadas (incluso las que remiten al nazismo de la Segunda Guerra Mundial, en una referencia autobiográfica del director) y los lazos deteriorados por dolores profundos.

Sexta realización

Presentada como “una exploración íntima y conmovedora de la familia, los recuerdos y el poder reconciliador del arte”, Trier escribió el guión junto con Eskil Vogt. El director llega con su sexta realización, y en esta producción remite a los climas íntimos logrados por Ingmar Bergman en sus filmes sobre relaciones en crisis. Lejos de los efectos especiales y las grandes superproducciones, la película se centra en la construcción de climas y diálogos con sentido, en la que la emoción se respira cuadro a cuadro.

“Belén” pisa firme rumbo al Oscar: la película pasó un difícil filtro

El elenco está conformado por Renate Reinsve (quien ya trabajó hace cuatro años con el director en “La peor persona del mundo”) Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith. Las actuaciones han cosechado postulaciones en todas las premiaciones por venir, incluyendo la novedosa candidatura a mejor elenco en los Oscar (en el cual integra la lista de 15 títulos a mejor producción internacional, junto a la argentina “Belén”).

El nombre de la película remite a la vieja y casi deshabitada casona donde discurre la trama, cuya importancia va más allá de su precio en el mercado inmobiliario, pero también a cuánto deben cotizar los vínculos en tiempos en los que la soledad y las rupturas arrecian.

