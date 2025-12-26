Llega “Valor sentimental”, una gran candidata a los Oscar

A las puertas de que empiece, en menos de 10 días, la temporada de premios, “Valor sentimental” se viene recortando como una sorprendente película que podría romper todos los pronósticos. El filme del noruego (nacido en Dinamarca) Joachim Trier compitió en Cannes donde ganó el Gran Premio del Jurado y ya reúne siete candidaturas a los Critics Choice (en los rubros más importantes, en las estatuillas que se entregan el 4 de enero), ocho nominaciones a los Globo de Oro (su gala será una semana más tarde), nueve en los Premios Europeos (del 17 de enero) y tres en los Oscar (producción internacional, fotografía y casting), cuando todavía falta anunciar a las principales categorías, donde seguramente aparecerá mencionado varias veces más.