La increíble historia de un beso

Corría el año 1910 cuando fue encontrada, en un modesto cuarto de un edificio del Bulevar Port-Royal de París, una muchacha, ahorcada. Se llamaba Tatiana Rachevskaia, era rusa y tenía 23 años. Había nacido en Kiev, era pariente de Tolstoi y, por ser anarquista, había estado encarcelada un tiempo en su ciudad. Logró fugarse a París, alquilar una pieza allí y comenzar estudios de Medicina. Cuentan que no sólo era bella, sino también muy inteligente. Estaba perdidamente enamorada, pero se trataba de un amor clandestino y, por lo tanto, sin futuro. El que la había seducido era un médico rumano que trabajaba en el Instituto Pasteur, que le llevaba 12 años y que le daba clases de Francés. Su nombre era Salomon Marbais (oriundo de la ciudad de Ploiesti, Rumania, y cuyo apellido, en realidad, era Marbe). Su relación fue muy intensa, pero vedada para la moral de la época, por lo cual, en un momento, tuvo que cortarse. Tatiana no pudo soportar la separación y decidió poner fin a su vida durante una noche lluviosa de noviembre de aquel año.