Cuando la historia lanzó alaridos

Precisamente, Illia llegó a ser vicegobernador de Córdoba entre 1940 y 1943, durante la gestión de Santiago del Castillo. De modo que su formación política es contemporánea con uno de los líderes más gravitantes de la Unión Cívica Radical: Amadeo Sabattini. Hay una anécdota ya referida en estas páginas (“En el nombre de la política”, LA GACETA, 18/09/2005) que grafica acabadamente cuál es la tradición de la que fue tributario el médico rural que llegó a la Casa Rosada. Corría la infame década del 30 cuando Sabattini, gobernador de la provincia mediterránea, presidía un acto en Colonia Caroya. Allí se había encontrado con su mujer, quien al final de la ceremonia se encaminó hacia el vehículo oficial para retornar a la capital junto con su marido. Pero él la detuvo amablemente y le explicó que no podía acompañarlo: ese era el auto de la gobernación y no debía ser ocupado por particulares, por más familiares suyos que fueran. Entre esa circunstancia y la escena en que la esposa de Adorni viajaba a EEUU en el avión presidencial, para acompañar a su marido mientras él se “deslomaba” en Nueva York, hay mucha historia dando alaridos.