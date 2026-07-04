River oficializó el regreso de Rafael Santos Borré: "El Comandante está en casa"

En sus primeras declaraciones como futbolista de River, el colombiano aseguró que vuelve con una versión más madura de sí mismo. "Vengo con mucha más experiencia, con más personalidad dentro del campo y con una visión diferente del juego", afirmó. Además, reveló que la charla con Coudet fue determinante para aceptar el desafío. "Es un entrenador muy competitivo, que quiere imponerse y ganar. Eso fue muy importante para tomar la decisión", explicó.