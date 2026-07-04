San Martín viajó a Paraná con novedades: los cambios que prepara Orfila para visitar a Patronato

Resumen para apurados
- El DT Alejandro Orfila prepara cambios en San Martín de Tucumán para visitar a Patronato este domingo en Paraná, con la urgente necesidad de conseguir su primer triunfo.
- Con entrenamientos en Santa Fe, Orfila recupera a Alan Cisnero e incluye a tres nuevos refuerzos, tras sufrir la baja de Lucas Diarte y la lesión de Matías García.
- Estas variantes buscan cortar la racha sin victorias y reestructurar el equipo de cara a la segunda mitad del torneo para asegurar un lugar en la zona de Reducido.
Con la necesidad de volver al triunfo, San Martín llegó a Santa Fe, donde permanecerá concentrado antes del partido de este domingo, desde las 15.30, frente a Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná. Antes del compromiso, Alejandro Orfila encabezará hoy por la tarde una práctica en el predio de Unión, escenario en el que terminará de definir el equipo que saldrá a la cancha con la misión de cortar la racha sin victorias y comenzar a recuperar terreno en la pelea por un lugar en el Reducido.
La principal novedad de la delegación es el regreso de Alan Cisnero, quien volvió a ser convocado después de superar un desgarro en el aductor derecho y una pubalgia que lo mantuvieron varias semanas alejado de las canchas. El volante ofensivo, uno de los futbolistas de mejor rendimiento en el primer tramo del torneo, vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico y pelea por meterse entre los titulares.
Su presencia podría provocar modificaciones respecto del equipo que igualó sin goles frente a Temperley. En aquella oportunidad, Orfila eligió a Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Agustín Graneros; Aníbal Paz, Nicolás Castro, Santiago Briñone y Jorge Juárez; Luca Arfaras.
La lista de viajeros también refleja los primeros cambios que dejó el mercado de pases. Respecto de la convocatoria ante Temperley, el entrenador realizó cinco modificaciones: ingresaron los refuerzos Rodrigo Ayala, Bruno Cabrera y Álvaro Veliez, además de Cisnero y Milton Ríos.
En contrapartida, dejaron la nómina Diarte, quien rescindió su contrato y fue presentado en Deportivo Madryn, Nahuel Gallardo, Alejandro Galván y Matías “Caco” García, este último descartado por un desgarro en el aductor de la pierna derecha.
Otra de las incógnitas pasa por el lateral izquierdo. Tras la salida de Diarte, Ayala aparece como el principal candidato para ocupar ese sector de la defensa e, incluso, podría debutar como titular.
También se espera que Cabrera y Veliez sumen sus primeros minutos con la camiseta rojiblanca.
Se mantiene a la espera
Distinta es la situación de Gabriel Carabajal, quien no integró la delegación porque aún no fue habilitado y deberá esperar la apertura del TMS internacional para poder debutar.