San Martín viajó a Paraná con novedades: los cambios que prepara Orfila para visitar a Patronato

Con la necesidad de volver al triunfo, San Martín llegó a Santa Fe, donde permanecerá concentrado antes del partido de este domingo, desde las 15.30, frente a Patronato, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná. Antes del compromiso, Alejandro Orfila encabezará hoy por la tarde una práctica en el predio de Unión, escenario en el que terminará de definir el equipo que saldrá a la cancha con la misión de cortar la racha sin victorias y comenzar a recuperar terreno en la pelea por un lugar en el Reducido.