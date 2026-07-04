Cartas de lectores: El precio de la soberbia

La caída de Manuel Adorni no fue un hecho aislado: fue la consecuencia de la soberbia, la sensación de impunidad y la desconexión con la realidad de un país que hace enormes sacrificios para llegar a fin de mes. Mientras millones de argentinos soportan el ajuste, cualquier privilegio, gasto innecesario o conducta destinada a eludir explicaciones resulta política y moralmente inaceptable. Cuando el costo ya era imposible de sostener, el Gobierno optó por soltarle la mano y disfrazar su salida para reducir el impacto político. La estrategia buscó preservar la imagen oficial, pero terminó confirmando que el relato de la “nueva política” tenía los mismos reflejos de siempre: proteger a los propios antes que dar explicaciones. La renuncia de un funcionario no alcanza para recuperar la credibilidad perdida. Un gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios y diferenciarse de la corrupción de otras administraciones pierde toda autoridad moral cuando responde a las sospechas con silencio, encubrimiento y maniobras para evitar asumir responsabilidades. Ese es el verdadero costo de la soberbia.