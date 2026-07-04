OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: El precio de la soberbia
Hace 6 Hs

La caída de Manuel Adorni no fue un hecho aislado: fue la consecuencia de la soberbia, la sensación de impunidad y la desconexión con la realidad de un país que hace enormes sacrificios para llegar a fin de mes. Mientras millones de argentinos soportan el ajuste, cualquier privilegio, gasto innecesario o conducta destinada a eludir explicaciones resulta política y moralmente inaceptable. Cuando el costo ya era imposible de sostener, el Gobierno optó por soltarle la mano y disfrazar su salida para reducir el impacto político. La estrategia buscó preservar la imagen oficial, pero terminó confirmando que el relato de la “nueva política” tenía los mismos reflejos de siempre: proteger a los propios antes que dar explicaciones. La renuncia de un funcionario no alcanza para recuperar la credibilidad perdida. Un gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios y diferenciarse de la corrupción de otras administraciones pierde toda autoridad moral cuando responde a las sospechas con silencio, encubrimiento y maniobras para evitar asumir responsabilidades. Ese es el verdadero costo de la soberbia.

Williams Fanlo                                           

willyucr@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

Tintos, blancos y un rosado: los vinos del NOA que Tim Atkin validó ante el mundo en 2026
2

Tintos, blancos y un rosado: los vinos del NOA que Tim Atkin validó ante el mundo en 2026

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
3

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura
4

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día
5

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Ranking notas premium
La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
1

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina
2

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina

Refacciones en la fachada de la Casa de Gobierno, ¿y cambios después del Mundial?
3

Refacciones en la fachada de la Casa de Gobierno, ¿y cambios después del Mundial?

Bienvenidos a Peronia
4

Bienvenidos a Peronia

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
5

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Más Noticias
Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

Contagios en un crucero: fin del brote de hantavirus

Contagios en un crucero: fin del brote de hantavirus

Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Comentarios