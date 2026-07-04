Cartas de lectores: Plaza Carlos Aguilar

Los vecinos de la Plaza Carlos Aguilar, en Yerba Buena, contemplamos asombrados y estupefactos una perforación de la SAT para realizar un pozo en la misma. Desde hace unos días se ha cercado una parte de la plaza y máquinas y hombres trabajan en ello. Nadie ha informado de la obra y qué fundamentos hay para realizarla en una plaza pública, donde juegan niños, se realizan tareas de esparcimiento, y es un espacio verde invaluable. Si la Municipalidad autorizó dicha obra contradice en forma notable su política de fomentar una “ciudad jardín” donde se priorice la flora, el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes y la opinión del vecino. Por lo general todas las acciones municipales de envergadura se publicitan exageradamente y al parecer, hacer un pozo en una plaza pública no es relevante. Queremos información de las autoridades y que se paralice dicha obra, pese a que ya hay un gran avance, se han quitado basureros, despejando el área donde se trabaja a pleno. Sabemos que el pozo demandará una superficie mayor con un cercado incluido, que restará espacio a la plaza que tanto queremos y cuidamos. A lo largo de los años por iniciativa vecinal y con permiso municipal se colocaron nuevos árboles para reemplazar a los viejos. Se cuida que no haya basura, que el espacio se encuentre limpio y prolijo. Como ciudadanos de Yerba Buena nos sentimos profundamente afectados. Resulta inconcebible autorizar a la SAT a realizar un pozo en una plaza sin la aprobación del vecindario, supuestamente para abastecer a los nuevos emprendimiento inmobiliarios de la zona. Además, la Municipalidad es propietaria de terrenos en los alrededores, que pueden afectarse a tal fin. Esperamos una inmediata respuesta.