OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Miramar de Ansenuza
Hace 7 Hs

La nota del 30/6/2026 sobre el renacer de Miramar de Ansenuza es para mí muy emotiva. Mi abuelo paterno Germán Müller, llegó a la zona rural de Miramar, desde la provincia de Santa Fe, allá por el año 1923. Comenzó trabajando con un emprendimiento agrícola y luego un criadero de nutrias. En esos años en la zona rural de Miramar no había escuela. Mi abuelo apostó a la educación y donó un terreno de su propiedad para que se construyera una escuela. Mientras tanto él oficiaba de maestro, y reunía en uno de los galpones de su campo, a los niños de la zona para enseñarles a leer, escribir y las operaciones básicas de matemáticas. Posteriormente en 1930 fue electo diputado provincial en Córdoba, hasta completar su período en 1936. Gracias a su gestión como diputado, logró que en el terreno que él había donado se construyera la primera escuela en esa zona rural de Miramar, a la que llamaban escuela Müller. Colonia Müller llevó el apellido de mi abuelo, quien fue uno de sus fundadores junto con otros inmigrantes alemanes e italianos. Fui testigo de todas las etapas de Miramar, desde la época dorada, la gran inundación y posteriormente el renacer, que se logró con el esfuerzo de gente laburante.

Liliana Celia Müller                              

liliana.c.muller@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

Tintos, blancos y un rosado: los vinos del NOA que Tim Atkin validó ante el mundo en 2026
2

Tintos, blancos y un rosado: los vinos del NOA que Tim Atkin validó ante el mundo en 2026

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
3

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura
4

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día
5

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Ranking notas premium
La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
1

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina
2

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina

Refacciones en la fachada de la Casa de Gobierno, ¿y cambios después del Mundial?
3

Refacciones en la fachada de la Casa de Gobierno, ¿y cambios después del Mundial?

Bienvenidos a Peronia
4

Bienvenidos a Peronia

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
5

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

Más Noticias
Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Contrabando en las rutas del NOA: entre nuevos caminos y las quejas de bagayeros

Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

Contagios en un crucero: fin del brote de hantavirus

Contagios en un crucero: fin del brote de hantavirus

Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Caro Tapia: “La música debe hacer transitar procesos”

Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

Un viaje a la “cocina” de revistas que fascinaron a millones de argentinos

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Comentarios