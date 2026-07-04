Cartas de lectores: Miramar de Ansenuza

La nota del 30/6/2026 sobre el renacer de Miramar de Ansenuza es para mí muy emotiva. Mi abuelo paterno Germán Müller, llegó a la zona rural de Miramar, desde la provincia de Santa Fe, allá por el año 1923. Comenzó trabajando con un emprendimiento agrícola y luego un criadero de nutrias. En esos años en la zona rural de Miramar no había escuela. Mi abuelo apostó a la educación y donó un terreno de su propiedad para que se construyera una escuela. Mientras tanto él oficiaba de maestro, y reunía en uno de los galpones de su campo, a los niños de la zona para enseñarles a leer, escribir y las operaciones básicas de matemáticas. Posteriormente en 1930 fue electo diputado provincial en Córdoba, hasta completar su período en 1936. Gracias a su gestión como diputado, logró que en el terreno que él había donado se construyera la primera escuela en esa zona rural de Miramar, a la que llamaban escuela Müller. Colonia Müller llevó el apellido de mi abuelo, quien fue uno de sus fundadores junto con otros inmigrantes alemanes e italianos. Fui testigo de todas las etapas de Miramar, desde la época dorada, la gran inundación y posteriormente el renacer, que se logró con el esfuerzo de gente laburante.