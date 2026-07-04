Sol de Mayo, un pueblo con un solo habitante

Las inundaciones son fenómenos naturales. Que un pueblo desaparezca, en cambio, es una decisión colectiva. Porque detrás de cada comunidad que se vacía hay años de caminos intransitables, obras que nunca llegaron, respuestas de emergencia que reemplazaron a la planificación y una resignación que terminó aceptando como inevitable lo que quizás no lo era. Sol de Mayo quedó opacado por las emergencias de La Madrid, aunque ambas poblaciones han estado marcadas por la misma emergencia de estar ubicadas en la parte baja de Tucumán, muy cerca de la cola del embalse Frontal.