Impulsan un proyecto de ley que favorece al sector vitivinícola en detrimento del sucroalcoholero

“Distorsiones artificiales”

“El mosto no presenta ventajas competitivas ni comparativas que justifiquen su promoción fiscal. Su costo es considerablemente superior al del azúcar y también superior al de otros endulzantes utilizados en la industria, a lo que se suma un menor poder edulcorante relativo. En este contexto, su incorporación en el mercado de bebidas solo resulta viable mediante la introducción de incentivos fiscales que generan distorsiones artificiales en los costos y en la competencia”, subrayó Feijóo. “No existe justificación alguna para esta iniciativa legal que, para ‘competir’ en el mercado, recurre a un uso arbitrario del Estado en favor de un sector productivo, en abierto perjuicio de otro”, añadió.