El Gobierno debe oír al sector productivo
El campo debe trabajar en libertad; y para ello el Estado debe proponer reglas claras. En un panel de Acsoja 2026, los representantes de la Mesa de Enlace coincidieron en que reducir la carga impositiva, mejorar la infraestructura logística y consolidar políticas públicas son condiciones indispensables para aumentar la producción, impulsar las inversiones y fortalecer el perfil exportador del país.
En muchas oportunidades destacamos la importancia de que el campo trabaje en libertad, de acuerdo a lo que marca el libre comercio. Pero para que esto suceda deben existir líneas claras y precisas provenientes del arco de gobierno, y que el productor solo haga lo que sabe hacer: producir alimentos para su país y para el mundo.
Esta semana se realizó en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Seminario de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) 2026, en el cual dirigentes del sector, funcionarios, técnicos y productores analizaron la situación de esta cadena productiva y sacaron algunas conclusiones; sobre todo, para afrontar la Conferencia Mundial de Investigación en Soja que se realizará en Rosario en abril de 2027.
En el encuentro la mayoría subrayó que respaldan el rumbo económico del Gobierno nacional, pero señalaron que resulta necesario considerar algunas cuestiones, como apurar la reducción de las retenciones ya que hacerlo de manera gradual no alcanza para liberar el potencial productivo del complejo. Tal fue un concepto vertido por el presidente de Acsoja, Rodolfo Rossi, quien indicó, además, que la soja puede volver a convertirse en el motor de un nuevo ciclo de expansión, apoyado sobre una mayor incorporación de tecnología, mejores rendimientos, agregado de valor y mayor competitividad.
Este tema debe ser tenido muy en cuenta; sobre todo en el NOA y en el NEA, donde el cultivo de granos se comporta como economía regional.
La Argentina dispone de superficie para aumentar la producción de manera sustentable, sin avanzar sobre ambientes sensibles, siempre que logre cerrar las brechas tecnológicas que hoy limitan los rindes.
En el seminario se recordó que en la campaña pasada la soja aportó un 24,2% de las exportaciones argentinas, con ventas al exterior por U$S 21.440 millones, y que la actual campaña permitiría superar las 51 millones de toneladas de soja, en un contexto en el cual la producción total de granos podría exceder las 165 millones de toneladas; un récord que esperan el sector y el Gobierno.
El sistema productivo agropecuario necesita ser más protagonista del desarrollo, para lo que hace falta un marco institucional estable, con reglas de juego claras, y que se lo respete y potencie con medidas apropiadas.
Rossi fue muy claro al decir que las retenciones siguen siendo el principal condicionante para el desarrollo de la cadena sojera y que limitan las inversiones necesarias para incorporar el paquete tecnológico completo.
Después de esto se esperaron las palabras del Gobierno, representado en el Semirario por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta. Este dijo que se trabaja para sacarle la mochila al campo, y afirmó que la macroeconomía comenzó a mostrar signos de normalización. En este marco, agradeció a los productores, a la cadena y a la industria por la comprensión y por entender que cambió el paradigma de la visión que tiene el Gobierno respecto del agro.
Iraeta sostuvo que la recuperación de las cosechas de trigo, girasol, maíz y soja refleja el efecto combinado de mejores condiciones climáticas con un mayor clima de confianza para invertir, ya que cuando hay trabajo, confianza e inversión aparecen los resultados.
Otro tema más que importante que abordó el funcionario es que hay otras prioridades para recuperar la competitividad. Y entre ellas mencionó una nueva ley de semillas, una ley de promoción del uso de fertilizantes, una nueva legislación sobre biocombustibles, inversiones en infraestructura logística, mejoras ferroviarias y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico.
Otro aspectos a considerar -muy cubierto en el Acsoja 2026- fue el panel integrado por los representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, que coincidieron en que reducir la carga impositiva, mejorar la infraestructura logística y consolidar políticas públicas previsibles son condiciones indispensables para aumentar la producción, impulsar las inversiones y fortalecer el perfil exportador de la Argentina.
Todos saben que, si en una campaña al productor le va bien, en la siguiente querrá que le vaya mejor; y para ello invierte, fertiliza más, usa mejores semillas, mejora sus máquinas, en pos de más productividad.
Como se afirmó en un principio, la logística y el transporte cumplen un destacado lugar; sobre todo para los productores del norte del país. Este fue otro aspecto ampliamente discutido durante el seminario; sobre todo, en cuanto a recuperar la red vial -muy deteriorada- y a apoyar la construcción y la reparación de ramales ferroviarios, tan necesarios para llevar la producción a los puertos,
Los diferentes temas tratados durante el Seminario Acsoja 2026 deberían ser considerados por los gobernantes de todo el país, nacionales, provinciales y municipales.