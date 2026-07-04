El Gobierno debe oír al sector productivo

Después de esto se esperaron las palabras del Gobierno, representado en el Semirario por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta. Este dijo que se trabaja para sacarle la mochila al campo, y afirmó que la macroeconomía comenzó a mostrar signos de normalización. En este marco, agradeció a los productores, a la cadena y a la industria por la comprensión y por entender que cambió el paradigma de la visión que tiene el Gobierno respecto del agro.