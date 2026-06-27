El Mundial en un paraje tucumano donde ya solo viven siete personas por las inundaciones: la historia de José Antonio y su familia en Los Jereces

José Antonio Lazarte no mira todos los partidos del Mundial. No porque no quiera, sino porque en Los Jereces, un paraje del departamento Graneros donde hoy apenas viven siete personas, el acceso a la Copa del Mundo también depende de la señal que llegue hasta su casa. Para seguir todos los encuentros hay que pagar servicios que no siempre están al alcance. Por eso, cuando juega Argentina, el ritual es otro: prende el televisor, busca algún canal deportivo y espera que la electricidad no vuelva a fallar.