Mhoni Vidente hizo una inesperada predicción sobre el partido entre Argentina y Cabo Verde

Resumen para apurados
- Mhoni Vidente predijo que la Selección argentina vencerá a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 y se posicionará como una de las finalistas del torneo.
- El pronóstico llega con el equipo de Scaloni invicto y tras liderar el Grupo J. La astróloga también anticipó triunfos de España, Portugal e Inglaterra en la fase eliminatoria.
- Estas predicciones alimentan la expectativa de los hinchas sobre el futuro de Argentina, en un torneo donde la vidente también advirtió sobre posibles riesgos de seguridad.
La cuenta regresiva para el duelo entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 también despertó el interés de quienes siguen las predicciones de Mhoni Vidente. La reconocida astróloga volvió a referirse al torneo y lanzó un pronóstico optimista para la Selección argentina.
Durante una de sus habituales transmisiones, Mhoni ubicó a la Albiceleste entre los máximos candidatos a pelear por el título. "Argentina va a ser uno de los finalistas o va a pasar sencillamente. Argentina también trae muy buena suerte", afirmó al analizar el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La vidente no solo se mostró confiada en el futuro de Argentina, sino que también destacó el rendimiento que viene mostrando a lo largo del certamen. Tras finalizar primera en el grupo J con puntaje ideal, la Albiceleste buscará mantener su invicto cuando enfrente a Cabo Verde por un lugar en los cuartos de final.
También elogió a otros candidatos
Además de Argentina, Mhoni Vidente aseguró que México y Colombia son las grandes revelaciones del Mundial y pronosticó triunfos para España, Portugal e Inglaterra en los cruces eliminatorios. Al mismo tiempo, volvió a realizar advertencias sobre posibles incidentes de seguridad durante el desarrollo de la Copa del Mundo, una clase de pronósticos que ya había difundido en oportunidades anteriores.