Mhoni Vidente hizo una inesperada predicción sobre el partido entre Argentina y Cabo Verde

También elogió a otros candidatos

Además de Argentina, Mhoni Vidente aseguró que México y Colombia son las grandes revelaciones del Mundial y pronosticó triunfos para España, Portugal e Inglaterra en los cruces eliminatorios. Al mismo tiempo, volvió a realizar advertencias sobre posibles incidentes de seguridad durante el desarrollo de la Copa del Mundo, una clase de pronósticos que ya había difundido en oportunidades anteriores.