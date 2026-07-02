Si elimina a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar Argentina y cuál sería su camino hasta la final del Mundial 2026?

Con la fase de grupos ya concluida, la Selección argentina conoce el camino que deberá recorrer para intentar llegar a la final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará su participación en los 16avos de final frente a la sorprendente selección de Cabo Verde, que dio el golpe al clasificarse a la siguiente instancia.