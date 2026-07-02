Si elimina a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar Argentina y cuál sería su camino hasta la final del Mundial 2026?

Resumen para apurados
- La Selección argentina de Scaloni enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026, iniciando su camino directo al título.
- Tras superar la fase de grupos, el equipo ya conoce su posible fixture: si avanza, podría medirse ante Australia o Egipto en octavos, y Colombia en cuartos de final.
- Un eventual cruce en semifinales ante Brasil o Inglaterra proyecta el exigente camino de Argentina para revalidar su corona en la gran final del 19 de julio en Nueva Jersey.
Con la fase de grupos ya concluida, la Selección argentina conoce el camino que deberá recorrer para intentar llegar a la final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará su participación en los 16avos de final frente a la sorprendente selección de Cabo Verde, que dio el golpe al clasificarse a la siguiente instancia.
El encuentro entre la Albiceleste y el conjunto africano se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora de nuestro país), en Miami. Cabo Verde se ganó un lugar entre los 32 mejores tras una destacada actuación en la fase de grupos, dejando en el camino a rivales de mayor peso.
El posible rival en octavos
Si Argentina consigue el triunfo, avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Australia y Egipto. Ese partido está programado para el martes 7 de julio, a las 13, en Atlanta.
En caso de que el rival sea Australia, se reeditaría el duelo de octavos de final del Mundial de Qatar 2022, cuando la Selección se impuso por 2-1 en un encuentro que terminó con suspenso hasta el último minuto.
Los cuartos, con Colombia como principal candidato
Superada esa instancia, el siguiente desafío sería el sábado 11 de julio, a las 22, en Kansas City. En los cuartos de final podría aparecer Colombia como el rival de mayor jerarquía de ese sector del cuadro, aunque también continúan en carrera Ghana, Suiza y Argelia.
Un posible clásico en semifinales
Si mantiene el paso firme, Argentina disputará las semifinales el miércoles 15 de julio, desde las 16, nuevamente en Atlanta.
En esa instancia podría producirse uno de los cruces más esperados del torneo: un clásico sudamericano frente a Brasil. Del mismo lado del cuadro también aparecen Inglaterra, Noruega y México, selecciones que buscarán meterse entre los cuatro mejores.
La ilusión de otra final mundialista
El gran objetivo está fijado para el domingo 19 de julio, cuando se disputará la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 16.
Del otro lado del cuadro se encuentran varias de las principales potencias del fútbol mundial, entre ellas Francia, España, Portugal, Croacia, Bélgica y Marruecos, cualquiera de las cuales podría convertirse en el último obstáculo para la Selección argentina en su sueño de volver a conquistar la Copa del Mundo.