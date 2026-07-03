Continúa cortado el tránsito en un tramo de la ruta 307 por el congelamiento de la calzada

La ola de frío polar que ingresó esta semana al país derrumbó las temperaturas en toda la región y hasta provocó nevadas en los Valles Calchaquíes. Esto motivó a que, de manera preventiva, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) decida cortar desde el miércoles el tránsito sobre la ruta 307, específicamente en el tramo comprendido entre Tafí del Valle y Amaicha.
Las bajas temperaturas registradas en las últimas horas, sumado a las precipitaciones caídas durante la tarde, motivaron primero la restricción del paso y, horas después, la interrupción total.
En una historia compartida desde la cuenta de Instagram del organismo, se informó sobre el congelamiento de la calzada y que el tránsito podría restablecerse cerca del mediodía, luego de que se inspeccione la zona.
Se recomienda a los conductores evitar transitar por la zona, ya que las condiciones de la calzada pueden provocar el deslizamiento de los vehículos y volver incontrolable el manejo.