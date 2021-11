Caso "Tacacho": Fijan la fecha para resolver si el juez Pisa es destituido o podrá jubilarse

El proceso de destitución contra el juez de Instrucción penal en lo Conclusional N° 1, Juan Francisco Pisa, por su actuación en un expediente referido al caso "Tacacho" tendrá una definición la próxima semana.

Después de escuchar los alegatos de las partes, esta mañana se reunió en sesión secreta el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Daniel Posee.

El Jury fijó fecha para el jueves 18, a las 9, para dictar sentencia en juicio político iniciado al magistrado.

Según la acusación, Pisa intervino en una causa por desobediencia judicial, en el marco de las 14 denuncias que realizó Paola Tacacho contra Mauricio Parada Parejas, quien la asesinó en octubre de 2020 y luego se quitó la vida.

La comisión de Juicio Político de la Legislatura considera que el magistrado incumplió con los deberes a su cargo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva; por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho; y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa.

El Jurado de Enjuiciamiento que decidirá sobre la suerte del magistrado es presidido por el vocal Posee, e integrado por los legisladores Sara Alperovich, Daniel Herrera, Dante Loza, Javier Morof y Walter Berarducci; por el letrado Esteban Jerez (por el Colegio de Abogados); y por el fiscal de Estado, Federico Nazur (por el Poder Ejecutivo).

EN LA LEGISLATURA. El Jurado de Enjuiciamiento escuchó los alegatos de las partes, y ahora debe resolver el futuro de Pisa. Foto: prensa HLT

La defensa del juez Pisa, integrada por los abogados Ernesto Baaclini y Camilo Atim Antoni, pidió la absolución total del magistrado en la última audiencia. “La comisión de Juicio Político no pudo probar ninguno de los cargos formulados en su contra”, expuso. Señaló que la parte acusatoria mencionó jurisprudencia internacional que su cliente habría quebrantado (como el artículo 38 de las 100 Reglas de Brasilia), pero afirmó que no relató de manera precisa qué fue lo que incumplió. “Se declamó, pero no se probó”, subrayó el letrado. Y, de manera reiterada, insistió con que la víctima de la causa en la que intervino Pisa por desobediencia judicial era la administración de justicia, no la docente Paola Tacacho. “Ella era la denunciante; en esta causa no tiene carácter de víctima. En otras, sí”, aseveró la defensa del magistrado.

Pisa tramita su jubilación como juez penal, y su retiro depende de lo que suceda con el juicio político en su contra. En caso de que el Jury resuelva su destitución, no podrá gozar de los beneficios de acceder al sector pasivo.