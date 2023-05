Quedó firme la destitución del ex juez Pisa por vencimiento de los plazos

Los jueces supremos analizaron la documentación y llegaron a la conclusión de que efectivamente los plazos procesales se habían vencido. “El planteo relativo a que el art. 13 CPC es una norma restrictiva y contradictoria () que al principio expresa que los actos deben ser impulsados de oficio por el Tribunal y luego determina un tiempo exiguo de perención de instancia, lo cual no (sic) es atentario al principio de tutela judicial efectiva” no es procedente, a la luz del criterio establecido recientemente por esta Corte en un caso de características similares al de autos, donde se declaró la caducidad de la instancia en una acción de amparo promovida por un magistrado provincial sometido a procedimiento de remoción y acusado ante el JE”, dijeron, haciendo referencia a la destitución de juez Enrique Pedicone. “La decisión a la que se arriba no surge de una interpretación extensiva o analógica del instituto de la perención, sino de la constatación de que durante el plazo legal de caducidad aplicable al caso no hubo acto impulsorio alguno”, advirtieron en la Corte. Y agregaron: “ De conformidad a las consideraciones precedentes, corresponde hacer lugar al planteo de caducidad de instancia deducido por el JE, por haber transcurrido más de tres meses sin que existan actos impulsivos de la instancia (art. 13 CPC). Atento al resultado arribado, las costas de este incidente de perención de instancia y las del presente juicio que se declara caduco, deberán ser soportadas por la parte actora vencida, conforme los principios generales sobre la materia”.