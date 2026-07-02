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La nueva faceta de Ángel de Brito: presentó un proyecto que no tiene que ver con LAM

En el día de su cumpleaños, Ángel de Brito reveló un proyecto que mantenía en secreto. El periodista dejó por un momento la televisión para mostrar una de sus grandes pasiones: el diseño.

Ángel de Brito presentó su nuevo proyecto y sorprendió a sus seguidores
Ángel de Brito presentó su nuevo proyecto y sorprendió a sus seguidores Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El conductor Ángel de Brito lanzó en YouTube un nuevo proyecto sobre diseño de interiores coincidiendo con su cumpleaños 50, alejándose de su rol habitual en televisión.
  • En un video de 30 minutos, De Brito detalló el proceso de remodelación de un departamento y anticipó que este canal de YouTube mostrará futuras transformaciones de hogares.
  • Esta faceta revela la diversificación de la figura de la TV argentina fuera del espectáculo, proyectando un espacio consolidado para creadores de contenido de reformas.
Resumen generado con IA

Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al revelar el proyecto que venía anticipando desde hacía varios días. Aprovechó el día de su cumpleaños número 50 para presentar una nueva faceta vinculada a una de sus grandes pasiones: la arquitectura y el diseño de interiores.

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El conductor aclaró que esta iniciativa no está relacionada con sus habituales trabajos en televisión y streaming, sino con un espacio donde mostrará procesos de remodelación y transformación de viviendas.

De qué trata el nuevo proyecto de Ángel de Brito

A través de sus redes sociales, De Brito compartió el lanzamiento de un nuevo contenido en su canal de YouTube, donde documenta la remodelación integral de un departamento. Junto al video escribió: "Mi nuevo proyecto. Denle amor".

En la presentación explicó el objetivo de esta nueva propuesta. “Hoy por primera vez les voy a mostrar un mundo que me apasiona y es el de transformar espacios. Les voy a contar cómo recibí este departamento y paso a paso, todas las modificaciones que le hicimos. Es un mundo increíble que tiene miles de detalles”.

Durante un video de aproximadamente 30 minutos, el periodista muestra el antes y el después de la propiedad, además de compartir cómo fue el proceso de reforma, las reuniones con el arquitecto y el trabajo junto a distintos proveedores. Además, adelantó que este será solo el comienzo y que próximamente publicará nuevos proyectos de remodelación.

El emotivo mensaje de Ángel de Brito por sus 50 años

El lanzamiento coincidió con un día muy especial para el conductor, que celebró su cumpleaños número 50 con una reflexión publicada en Instagram. En el mensaje hizo un repaso por distintas etapas de su vida y por los cambios que experimentó a lo largo de los años.

“¡Feliz cumpleaños para todos los que fui! Medio analógico, muy digital. Medio adentro, muy afuera. Medio adolescente, muy adulto. Medio clandestino, muy legal. Medio introvertido, muy expuesto. Medio proyectando, muy satisfecho. Medio en familia, muy rodeado del mundo. Medio enseñando, siempre aprendiendo".

El texto estuvo acompañado por fotografías de distintas épocas de su vida y concluyó con una reflexión sobre el presente que atraviesa. “Con la misma curiosidad de siempre y muchas más razones para disfrutar. Con historias para contar, sueños por cumplir y la felicidad intacta. Los años cambiaron muchas cosas. Las ganas, nunca. Mis felices 50”.

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