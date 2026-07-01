Transporte público

Suba del boleto: los colectivos interurbanos actualizan los valores desde mañana

El incremento del 36% se hará efectivo en todas las unidades provinciales desde este jueves. Los nuevos montos.

TRANSPORTE PÚBLICO. Los viajes en colectivo tuvieron una actualización del 36% en el boleto.
TRANSPORTE PÚBLICO. Los viajes en colectivo tuvieron una actualización del 36% en el boleto.
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los colectivos interurbanos de Tucumán aumentarán sus tarifas un 36% a partir de este jueves, tras una actualización de valores dispuesta para el transporte público provincial.
  • La medida se implementará en todas las unidades provinciales de transporte. El incremento del boleto se suma a las recientes variaciones tarifarias en los servicios locales.
  • Esta suba impactará directamente en el bolsillo de miles de usuarios diarios que se trasladan entre municipios, reavivando el debate sobre la calidad y el costo del servicio.
Resumen generado con IA

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