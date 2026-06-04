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Cuánto cobra un empleado de comercio en junio de 2026

Los trabajadores mercantiles percibirán el último tramo del incremento paritario acordado por FAECYS.

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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, los empleados de comercio en Argentina cobrarán sus salarios con un aumento del 1,5% tras el acuerdo paritario entre FAECYS y las cámaras empresarias.
  • La suba completa el incremento trimestral del 5% e incluye una suma fija de $120.000, que impacta en el aguinaldo y se incorporará al salario básico a partir de julio.
  • Al finalizar este acuerdo, FAECYS y las cámaras empresarias reabrirán las paritarias este mes para definir los aumentos del segundo semestre frente a la inflación.
Resumen generado con IA

Los empleados de comercio comenzarán a cobrar en junio de 2026 los salarios actualizados con el último tramo del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector.

La actualización corresponde al incremento final del 5% pactado para el trimestre y contempla una suba del 1,5% sobre las escalas vigentes. El aumento alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75, incluyendo personal de maestranza, administrativos, cajeros, auxiliares y vendedores.

Cómo impacta el aumento salarial de junio

El acuerdo salarial fue aplicado de manera escalonada y acumulativa durante los últimos meses. Con la incorporación del último tramo, las escalas salariales registran una nueva actualización que busca acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores mercantiles.

La mejora alcanza a todas las categorías del convenio y se calcula sobre los salarios básicos junto con los adicionales convencionales correspondientes.

Los $120.000 extras siguen vigentes y cuentan para el aguinaldo

Además de la actualización de los básicos, los empleados de comercio continuarán percibiendo durante junio una suma fija no remunerativa de $120.000.

Este monto fue acordado como mecanismo de compensación frente al impacto de la inflación y tiene una particularidad clave: aunque se liquida por fuera del salario básico, debe ser considerado para el cálculo de diversos conceptos salariales.

De esta manera, los $120.000 influyen en el pago del presentismo, la antigüedad, las vacaciones, las horas extras y también en el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Según lo establecido en el acuerdo paritario, estas sumas dejarán de abonarse por separado a partir de julio, cuando pasarán a incorporarse de manera definitiva al salario básico de cada categoría.

FAECYS y las cámaras empresarias volverán a negociar salarios

Junio también marca el final del acuerdo vigente y la reapertura formal de la negociación salarial.

La conducción de FAECYS, liderada por Armando Cavalieri, y las cámaras empresariales del sector acordaron una cláusula de revisión que establece una nueva instancia de diálogo durante este mes.

El objetivo será analizar la evolución de la inflación, evaluar el comportamiento de los salarios frente al costo de vida y definir nuevas medidas de recomposición para el segundo semestre de 2026.

Escalas salariales de empleados de comercio desde junio de 2026

Los salarios básicos de referencia para las principales categorías, sin considerar antigüedad, presentismo ni otros adicionales convencionales, quedan conformados de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.216.895

Categoría B: $1.220.059

Categoría C: $1.231.145

Administrativos

Categoría A: $1.228.772

Categoría B: $1.233.527

Categoría C: $1.238.277

Categoría D: $1.252.532

Vendedores

Categoría A: $1.232.731

Categoría B: $1.256.494

Categoría C: $1.264.410

Categoría D: $1.281.833

Cuánto cobra un empleado de comercio en junio de 2026

Con la aplicación del último tramo de la paritaria, los salarios básicos de los empleados de comercio superan los $1,2 millones en las categorías iniciales. A estos montos deben sumarse los adicionales por antigüedad, presentismo, horas extras y otros conceptos previstos en el convenio colectivo, además de la suma fija no remunerativa de $120.000 que continuará vigente durante junio.

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