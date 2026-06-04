Cuánto cobra un empleado de comercio en junio de 2026

Con la aplicación del último tramo de la paritaria, los salarios básicos de los empleados de comercio superan los $1,2 millones en las categorías iniciales. A estos montos deben sumarse los adicionales por antigüedad, presentismo, horas extras y otros conceptos previstos en el convenio colectivo, además de la suma fija no remunerativa de $120.000 que continuará vigente durante junio.