OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Entre esculturas y pantallas
Hace 3 Hs

En Las Mercedes, una pequeña localidad del departamento Leales, se encuentra nuestra escuela secundaria. Hace dos años empezamos allí un proyecto que reúne varias áreas y lo llamamos “Entre esculturas y pantallas: voces del pasado que cuidan el presente”. En él nuestros estudiantes hicieron máscaras de carnaval y filmaron videominutos sobre seguridad vial. Dos cosas que hablan de lo mismo: de quiénes somos y de cómo nos cuidamos. Las máscaras hablan del pasado: de nuestra identidad como pueblo, de las celebraciones, leyendas y mitos que nos dan raíces como el Familiar, las brujas del noroeste, el diablo del carnaval. Esos saberes volvieron al aula transformados en conocimientos que fueron plasmados en una serie de más de 30 máscaras populares. Los videominutos hablan del presente: de los riesgos que enfrentamos hoy y de cómo cuidarnos. Los estudiantes tomaron esas mismas máscaras y las usaron para contar por qué el casco es importante. Fue un mensaje real, pensado para su propia comunidad. Lo que vino después fue, para mí, lo más valioso de todo. Esas producciones salieron de la escuela. Viajamos con los estudiantes a la Facultad de Artes de la UNT, donde expusieron sus máscaras junto a estudiantes universitarios. Una alumna me dijo después de esta exposición: “me sentí muy orgullosa de formar parte de este evento y de ir a donde podemos hablar de nuestras creaciones”. Eso es lo que un proyecto como este puede dar, cuando se le abre espacio: no solo conocimientos, sino confianza y reconocimiento. La oportunidad de que estudiantes de una escuela rural sientan que tienen algo valioso para mostrarle al mundo. Y lo tiene. Lo demuestran plenamente en cada instancia escolar y comunitaria por la que transitan. El proyecto sigue con nuevos encuentros, instituciones y personas que se suman. Pasó de ser un proyecto escolar a convertirse en un proyecto institucional. Aunque ya no es solo nuestro: es de la comunidad que lo recibió. Y eso, para una escuela como la nuestra, es la mejor noticia que podemos dar.

Raúl Esteban Gómez                                                           

Docente de Artes Visuales 

Escuela Secundaria Las Mercedes, Leales

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