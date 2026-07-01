Cartas de lectores: Ángel Gerardo Pisarello

El 26 de junio de 1976 nos despertamos con la noticia que habían secuestrado al Dr. Ángel Gerardo Pisarello, abogado de larga trayectoria tanto en el foro local como así integrando las filas de la UCR. Este hombre que dedicara toda su vida a inculcar los valores democráticos que desde su juventud abrazó, siendo reformista integrante de la juventud radical y ocupando cargos públicos y partidarios que trascendió tanto a nivel local como nacional. En el gobierno de Arturo Umberto Illia fue designado embajador en la República de Tanzania. Producido el Golpe de Estado regresó a su provincia para engrosar una vez más las filas de su querida UCR. Recuerdo cuando fuera secuestrado que tanto sus familiares como sus correligionarios nos reunimos en el bar “Amigos”, a la par de lo que fuera luego el Concejo Deliberante. Éramos unos pocos y los mayores nuestros, entre los que se contaban Hugo Fabio, Luis Lencina y Félix J. Mothe, comenzaron con el temor y lo poco que se podía hacer -el Gobierno hacía desaparecer a las personas y de muchos de ellos nunca más se supo- para tratar de averiguar el paradero y salvar la vida de este verdadero demócrata. El 2 de julio tuvimos la trágica noticia: su cuerpo fue encontrado con signos atroces de tortura en un parque de Santiago del Estero. Allí fueron a reconocer los restos un yerno suyo y los doctores Mothe y Lencina. El velatorio se lo realizó en el mismo domicilio donde fuera secuestrado, en la calle Piedras al 700; allí se dieron cita amigos, familiares y correligionarios; todos sin excepción con el Jesús en la boca porque nadie nos garantizaba que no nos pudiera pasar algo después. Al día siguiente fuimos todos en caravana al cementerio de Yerba Buena y durante el trayecto todos éramos filmados por agentes de los servicios de informaciones. En su última morada hicieron uso de la palabra el hoy Dr. Juan Roberto Robles, Hugo Fabio y Luis Lencina; uno en nombre de la juventud radical y los otros como miembros del partido. Hoy, a 50 años de ese infame y atroz asesinato, rindo un homenaje y un recuerdo hacia este hombre que con coraje y valentía dio su vida por defender y asistir como abogado, más allá de su ideología política, a quienes necesitaban de una asistencia jurídica, a quienes el régimen de ese momento no les permitía ni siquiera una defensa. Los dirigentes de más edad de mi partido se fueron paulatinamente; todos se brindaron de una manera u otra para mantener en alto lo que fue Ángel Gerardo Pisarello y los postulados de la UCR.