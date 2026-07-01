El invierno no puede seguir apagando la producción

Más preocupante aún es que el norte argentino vuelva a cargar con una parte desproporcionada del costo. Las diferencias en los precios que pagan las industrias respecto de otras regiones y las restricciones que recaen sistemáticamente sobre las economías regionales alimentan una sensación de inequidad difícil de justificar bajo un criterio verdaderamente federal. Si producir en Tucumán resulta más caro y, además, el suministro es el primero en interrumpirse, las posibilidades de competir en igualdad de condiciones se reducen considerablemente.