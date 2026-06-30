Santilli asume hoy y Milei redefine el vínculo con el Congreso

El Gobierno nacional formalizará esta semana una de las modificaciones más profundas en su estructura de poder con el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de Ministros. El ex legislador del PRO llegó para reemplazar a Manuel Adorni, quien presentó su renuncia el último fin de semana en medio de fuertes presiones internas por la polémica judicial que rodea la evolución de su patrimonio. El recambio ministerial busca cerrar una etapa marcada por la confrontación y abrir un nuevo tiempo político en Balcarce 50.