Santilli asume hoy y Milei redefine el vínculo con el Congreso

El Gobierno nacional formalizará esta semana una de las modificaciones más profundas en su estructura de poder con el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de Ministros. El ex legislador del PRO llegó para reemplazar a Manuel Adorni, quien presentó su renuncia el último fin de semana en medio de fuertes presiones internas por la polémica judicial que rodea la evolución de su patrimonio. El recambio ministerial busca cerrar una etapa marcada por la confrontación y abrir un nuevo tiempo político en Balcarce 50.
Aunque el intercambio formal entre el ministro entrante y el saliente estaba previsto inicialmente para ayer, la cumbre debió ser postergada por razones operativas. Finalmente, el encuentro cara a cara entre Santilli y Adorni se concretará en la tarde de hoy. Esta reunión servirá para escenificar el traspaso de mando y repasar los temas más urgentes de la administración central.
Con el objetivo de acelerar la dinámica de una botonera estatal que no puede detenerse, los colaboradores técnicos de ambos sectores no esperaron la foto oficial.
La asunción formal de Diego “El Colo” Santilli está programada para hoy a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde prestará juramento ante el presidente de la Nación. Para presidir esta ceremonia, el mandatario Javier Milei tomó la drástica decisión de cancelar su viaje programado a Paraguay, ausentándose de este modo de la Cumbre del Mercosur. Se espera, asimismo, la posible asistencia del propio Adorni al acto, aunque su presencia aún aguarda confirmación oficial.
El flamante ministro coordinador brindó sus primeras definiciones políticas y dejó en claro su alineamiento con el proyecto oficialista. En declaraciones a la señal A24, calificó al titular del Poder Ejecutivo como “el más reformista de la historia” y reveló abiertamente que trabajará desde su nuevo rol estratégico para lograr la reelección del líder libertario en los comicios de 2027.
Respecto a las condiciones de su llegada, Santilli planteó que su principal aspiración es llevar adelante una transición “ordenada y responsable”. Al ser consultado sobre los motivos detrás del alejamiento de su antecesor, el dirigente del PRO insistió en que la salida estuvo motivada por el severo “desgaste” que detectaron en el ex funcionario a raíz de los cuestionamientos públicos. “Estaba anímicamente destruido”, graficó el ex ministro del Interior sobre el estado en el que se encontraba Adorni.
El desembarco de Santilli fue recibido con optimismo por varios sectores del Gabinete. Una de las voces más firmes en este sentido fue la de la senadora Patricia Bullrich, quien definió el recambio con entusiasmo. Según sus palabras, la determinación “genera un nuevo momento, un aire, un respiro para el Presidente, para todo el equipo de Gobierno, y esto ayuda a que podamos retomar la agenda”.
Desde una perspectiva macro, este enroque supone una nueva apuesta del oficialismo por adoptar un tinte marcadamente más dialoguista en la gestión cotidiana. La elección de Santilli responde a la necesidad imperiosa del Poder Ejecutivo de tender puentes sólidos con los gobernadores provinciales y con los aliados legislativos en ambas cámaras, elementos clave para destrabar y garantizar la sanción de los paquetes de leyes que diseña la Casa Rosada.
La designación vuelve a dejar en evidencia la escasez de cuadros políticos propios que padece La Libertad Avanza (LLA), obligando al Ejecutivo a recurrir a figuras de experiencia como “comodines” de la gestión.
Cumbre oficialista
El plato fuerte de la agenda política institucional tendrá lugar el miércoles por la mañana. El oficialismo nacional mantendrá un cónclave con los bloques de diputados y senadores de LLA. La gran novedad de las últimas horas es que el propio presidente Javier Milei optó por participar activamente de la reunión, en un gesto político contundente orientado a ordenar las filas del equipo y plantear las metas legislativas de cara al futuro inmediato.
Originalmente, antes de confirmarse la presencia del jefe de Estado, la mesa de trabajo iba a estar encabezada de forma exclusiva por Diego Santilli en su estreno político, acompañado por quien será su vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. La inclusión de Milei en el temario eleva la categoría institucional del encuentro y funciona como un respaldo explícito a la flamante conducción ministerial frente a los legisladores propios.
La convocatoria para esta sensible cumbre parlamentaria corrió por cuenta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también formará parte de la mesa de deliberaciones. La presencia de la hermana del mandatario subraya la importancia que el triángulo de poder de la Casa Rosada le asigna a este nuevo esquema de coordinación y articulación con el Congreso de la Nación.
El cuadro de asistencia al decisivo encuentro con los legisladores libertarios se completará con otras figuras de peso dentro del armado oficialista. Además de la dupla Santilli-Devitt y de Karina Milei, confirmaron su presencia el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.