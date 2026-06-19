Política

Ravier, nuevo vocero de Milei: “Trataré de aportar para comunicar los logros del Gobierno”

El diputado libertario agradeció a Javier Milei por la confianza, confirmó que asumirá la próxima semana y adelantó que su rol estará enfocado en comunicar los avances del programa económico del Gobierno.

EN CASA ROSADA. Javier Milei y Alejandro Ravier, nuevo vocero presidencial.
EN CASA ROSADA. Javier Milei y Alejandro Ravier, nuevo vocero presidencial.
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Adrián Ravier asumirá la próxima semana como nuevo vocero del presidente Javier Milei en Buenos Aires para comunicar los logros del programa económico del Gobierno argentino.
  • El economista y exdiputado, con trayectoria académica y coautor de un libro con Milei, deja su banca legislativa para asumir el rol en medio de una nueva fase económica.
  • La designación busca aportar una voz técnica y especializada para explicar de manera precisa la evolución macroeconómica y los hitos del plan de reformas de la gestión.
Resumen generado con IA

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, habló por primera vez luego de ser confirmado en el cargo y confirmó que asumirá la semana próxima.

“Mi agradecimiento al Presidente por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”, escribió en sus redes sociales.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno que coescribió un libro con Javier Milei

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno que coescribió un libro con Javier Milei

El diputado, que dejará su banca para que asuma Martín Matzkin, citó un tuit de la Vocería Presidencial que anunciaba su llegada y repasaba los principales lineamientos de la gestión. “Después de décadas de decadencia y de políticas que condenaron a los argentinos a la inflación, la pobreza y el estancamiento, la Argentina comienza a recoger los frutos del programa económico impulsado por el Presidente Javier Milei. Con el equilibrio fiscal alcanzado, la inflación en retroceso y la economía recuperando dinamismo, el país ingresa en una nueva fase de crecimiento y prosperidad”, comienza el texto oficial.

Defensa a la gestión libertaria

“Los principales indicadores económicos comenzarán a reflejar de manera cada vez más contundente esta transformación, dando inicio a un ciclo virtuoso que permitirá recuperar ingresos, generar empleo genuino y multiplicar las oportunidades para millones de argentinos”, agrega.

En otro tramo, se detalla que “en este nuevo contexto, la Vocería Presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos”.

El perfil del flamante vocero de Milei 

Por último, la comunicación oficial repasa la formación del nuevo funcionario: “Economista libertario de amplia trayectoria académica, con Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de España; se desempeñó como Diputado Nacional por La Pampa, y fue protagonista de la batalla cultural como Director Académico de la Fundación Faro”.

“Su incorporación responde a la necesidad de contar con una voz especializada para comunicar con claridad y precisión los desafíos, avances y oportunidades de la nueva etapa económica que atraviesa la República Argentina”, completó el mensaje difundido por la Vocería Presidencial.

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