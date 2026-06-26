Adrián Ravier: "En los últimos meses, la comunicación se enfocó en cuestiones ajenas a la gestión"

En un giro estratégico de la comunicación oficial, Adrián Ravier debutó como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni. En su primera intervención desde el atril de Casa Rosada, el economista y flamante ex-diputado marcó una clara distancia con la etapa anterior, al señalar que en los últimos meses la conversación pública se desvió de los logros del Gobierno hacia temas "ajenos a la marcha general" del país.