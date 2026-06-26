Adrián Ravier: "En los últimos meses, la comunicación se enfocó en cuestiones ajenas a la gestión"

Resumen para apurados
- El economista Adrián Ravier asumió como vocero presidencial en la Casa Rosada en reemplazo de Manuel Adorni, buscando reenfocar la comunicación oficial en la gestión de gobierno.
- Coautor de un libro con Milei y ex-diputado, Ravier propone conferencias semanales los martes para explicar el impacto de las reformas estructurales, alejándose de las internas.
- Este cambio busca bajar la tensión con el periodismo mediante un debate respetuoso, mientras se intenta encauzar la conversación pública estrictamente en los logros económicos.
En un giro estratégico de la comunicación oficial, Adrián Ravier debutó como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni. En su primera intervención desde el atril de Casa Rosada, el economista y flamante ex-diputado marcó una clara distancia con la etapa anterior, al señalar que en los últimos meses la conversación pública se desvió de los logros del Gobierno hacia temas "ajenos a la marcha general" del país.
Ravier, quien llega al cargo tras una destacada elección legislativa en La Pampa en 2025, presentó un perfil marcadamente académico.
"La batalla por la macroeconomía"
Durante sus 13 minutos de exposición, reivindicó su formación en la UBA y la UADE, y recordó su vínculo con Javier Milei, con quien coescribió el libro "La batalla por la macroeconomía" (2026).
Pese a admitir "controversias filosóficas" que los alejaron en 2018, el nuevo vocero se deshizo en elogios hacia el Presidente, destacando su capacidad docente, su rigor técnico como consultor y su "personalidad para patear el tablero".
"Respeto y apertura al debate"
El nuevo esquema de comunicación contempla una conferencia de prensa semanal, fijada para los martes a las 11. Ravier prometió un clima de "respeto y apertura al debate", en un intento por bajar la tensión con el periodismo.
Sin embargo, delimitó estrictamente su rol: no responderá sobre internas partidarias, decisiones de otros poderes del Estado ni política exterior de terceros países, al enfocarse exclusivamente en explicar cómo las reformas estructurales impactan en la vida cotidiana de los argentinos.