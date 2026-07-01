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LA GACETA, en Miami: el tucumano que pasó de Villa Alem a peinar a Mariah Carey y brillar en Sex and the City

Desde South Beach, Matías Auad, enviado especial de nuestro diario, conversó con Ricardo Rojas, el estilista que transformó su vida entre tijeras, sueños y celebridades internacionales.

Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • El estilista tucumano Ricardo Rojas fue entrevistado por LA GACETA en Miami para repasar su trayectoria desde sus orígenes en Villa Alem hasta peinar a celebridades globales.
  • Rojas comenzó en la peluquería por azar en Córdoba, aprendió el oficio de forma artesanal y emigró a EE. UU., donde se adaptó a la exigente industria del entretenimiento.
  • Su caso resalta el valor de la perseverancia y la consolidación de la identidad argentina en el exterior, potenciada actualmente por el impacto global de figuras como Messi.
Resumen generado con IA

En el corazón de South Beach, en Miami, la historia de un tucumano volvió a poner acento argentino en la escena global. Se trata de Ricardo Rojas, estilista y actor, quien recibió al equipo de enviados especiales de LA GACETA en su casa para repasar un recorrido tan inesperado como cinematográfico.

Con camiseta argentina y una vida repartida entre Nueva York y Miami, Rojas se define sin dudar: “Siempre soy tucumano. Nací en Tucumán, crecí en Tucumán”. Aunque hoy su mundo cotidiano incluye nombres como Mariah Carey y otras figuras del espectáculo internacional, su relato vuelve una y otra vez a los orígenes.

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“Yo nací actor. Me encantaba hacer circo, títeres… era pésimo en la escuela”, recordó entre risas. Esa vocación artística inicial, sin embargo, derivó casi por accidente en la peluquería, un oficio que lo llevaría a trabajar en producciones y entornos de alto nivel, incluso en la industria audiovisual donde participó de la mítica serie Sex and the City.

Un oficio que llegó “sin plan”

Rojas reconstruye su llegada al estilismo como una suma de impulsos y casualidades: “Esto fue realmente un impulso. Quería hacerlo y nadie me paraba”. Tras sus primeros pasos en Córdoba, una peluquería que vio casi por azar cambió su destino.

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“No sabía ni agarrar el cepillo”, admitió sobre sus inicios. Pero la insistencia y la práctica lo llevaron a aprender desde tareas básicas hasta técnicas avanzadas: “A los tres meses ya estaba cortando flequillo… y a los seis haciendo capas”.

Ese aprendizaje artesanal fue la base de una carrera que luego lo conectaría con desfiles, producciones de moda y celebridades globales. “Yo creo looks”, resumió sobre su trabajo actual, donde combina técnica, estética y dirección creativa.

Ricardo Rojas, con LA GACETA Ricardo Rojas, con LA GACETA

Hollywood, ego y precisión

El mundo de las celebridades, explica, tiene reglas propias. “Trabajás con mucho ego, no solo de la actriz sino de todo el entorno”, describió. Y agregó un principio clave en su profesión: “Lo más importante es estar a tiempo”.

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En su experiencia con figuras internacionales, la puntualidad, la organización y la adaptación a ritmos intensos resultan fundamentales. “Ellas tienen que estar listas a una hora exacta… vos tenés que manejarte con esos tiempos”, dijo.

El sueño como motor

Más allá del glamour, Rojas insiste en una idea central: la construcción personal a partir del deseo. “Soy un gran apostador al universo. Fui un gran soñador. Podés salir de cualquier sitio y llegar a donde quieras soñando”.

Su relato también vuelve a Villa Alem, su barrio en Tucumán, donde el entretenimiento era parte de su infancia: “Hacía un circo impresionante y encima les cobraba a los vecinos… me querían matar”.

El vínculo con Tucumán

Aunque su vida transcurre entre Nueva York y Miami, el vínculo con su provincia sigue intacto. “Yo voy allá y no me quiero ir”, confesó. Entre visitas familiares, comidas típicas y reencuentros, el regreso a Tucumán funciona como anclaje emocional.

“Son muy afortunados los tucumanos de tener una ciudad tan abierta y sin peligro”, destacó también sobre su mirada de Yerba Buena y la vida urbana de la provincia.

Messi, Argentina y una identidad que no se negocia

En el cierre de la entrevista, Rojas se refirió al fenómeno argentino en el mundo y al impacto del fútbol en Estados Unidos. “Hoy ser argentinos en Estados Unidos es como ser una elite en el fútbol”, sostuvo.

Y sobre el capitán de la Selección, fue contundente: “Hay una revolución con el fútbol… y nosotros los argentinos estamos muy bien representados por Messi”.

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