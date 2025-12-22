El PRO presentó un amparo contra las designaciones en la Auditoría General de la Nación

La acción judicial, firmada por el jefe de la bancada, Cristian Ritondo, impugnó la resolución 7018-D-2025. El documento remarcó que la votación -concretada cerca de las tres de la mañana del pasado 18 de diciembre- se realizó sin debate previo, sin dictamen de comisión y, fundamentalmente, fuera de las facultades del periodo de sesiones extraordinarias.