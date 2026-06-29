San Martín está listo: Rodrigo Ayala se convirtió en el cuarto y último refuerzo para Orfila

Resumen para apurados
- El defensor Rodrigo Ayala se incorporó libre a San Martín de Tucumán como su cuarto y último refuerzo para la segunda mitad del torneo de la Primera Nacional.
- El lateral de 31 años llega libre de Deportivo Madryn y firmó hasta 2027. Con su arribo, el club completa sus cuatro cupos junto a Carabajal, Cabrera y Veliez.
- Su llegada busca aportar profundidad al lateral izquierdo y generar competencia interna bajo la conducción de Alejandro Orfila en el tramo decisivo del certamen.
San Martín de Tucumán cerró su participación en el mercado de pases de la Primera Nacional. La comisión directiva abrochó la última incorporación de esta ventana. Rodrigo Ayala, lateral izquierdo de 31 años, se convirtió en el cuarto refuerzo del plantel de cara a la segunda mitad del campeonato.
El defensor llega a La Ciudadela en condición de jugador libre tras rescindir su vínculo con Deportivo Madryn. Tras alcanzar el acuerdo con la institución, el futbolista selló su contrato hasta diciembre de 2027. Se trata de un jugador con un extenso recorrido en el ascenso argentino: vistió las camisetas de Chacarita, Ferro, San Telmo, Nueva Chicago, Mitre de Santiago del Estero, Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú.
En la primera rueda del torneo actual, Ayala mantuvo una regularidad importante en el conjunto patagónico, donde disputó 13 partidos y brindó dos asistencias. Más allá de la solidez defensiva, fue su marcado perfil ofensivo y su criterio para proyectarse en ataque lo que terminó de convencer a Alejandro Orfila y a su grupo de trabajo para avanzar con su contratación.
Con esta incorporación sumada a las de los delanteros Gabriel Carabajal, Bruno Cabrera y Álvaro Veliez, el mercado de pases terminó para el "Santo".
La llegada del nuevo lateral responde a una necesidad clara de cara al tramo decisivo del certamen. Por un lado, la intención es sumar profundidad y oxigenar un sector izquierdo que venía corto de opciones nativas. Por el otro, el cuerpo técnico busca generar una competencia directa y elevar la exigencia interna en un puesto clave, ganando variantes tácticas fundamentales para afrontar la exigente segunda mitad del campeonato.