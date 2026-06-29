San Martín está listo: Rodrigo Ayala se convirtió en el cuarto y último refuerzo para Orfila

En la primera rueda del torneo actual, Ayala mantuvo una regularidad importante en el conjunto patagónico, donde disputó 13 partidos y brindó dos asistencias. Más allá de la solidez defensiva, fue su marcado perfil ofensivo y su criterio para proyectarse en ataque lo que terminó de convencer a Alejandro Orfila y a su grupo de trabajo para avanzar con su contratación.