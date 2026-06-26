Estuvo muy cerca de San Martín a comienzos de año y ahora podría convertirse en el "9" de Orfila

El mercado de pases de San Martín continúa moviéndose y el ataque sigue siendo el principal foco de atención de la dirigencia. Un futbolista que estuvo muy cerca de llegar a La Ciudadela durante el último mercado volvió a ganar terreno y, esta vez, el desenlace podría ser diferente. Habría un acuerdo de palabra con el jugador y ahora solamente restaría resolver algunos detalles con su club para terminar de encaminar una negociación que meses atrás se cayó cuando parecía estar prácticamente cerrada.