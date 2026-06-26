Estuvo muy cerca de San Martín a comienzos de año y ahora podría convertirse en el "9" de Orfila

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán alcanzó un acuerdo de palabra para incorporar al delantero Álvaro Veliez, de Tristán Suárez, buscando reforzar su ataque en la Primera Nacional.
- Veliez, quien ya estuvo cerca de llegar al club a inicios de año, se sumaría tras las bajas de Pons, Borasi y Ferreira, aportando versatilidad ofensiva al esquema de Orfila.
- La incorporación del delantero busca consolidar la renovación ofensiva de San Martín de Tucumán para pelear por el protagonismo en la segunda rueda de la Primera Nacional.
El mercado de pases de San Martín continúa moviéndose y el ataque sigue siendo el principal foco de atención de la dirigencia. Un futbolista que estuvo muy cerca de llegar a La Ciudadela durante el último mercado volvió a ganar terreno y, esta vez, el desenlace podría ser diferente. Habría un acuerdo de palabra con el jugador y ahora solamente restaría resolver algunos detalles con su club para terminar de encaminar una negociación que meses atrás se cayó cuando parecía estar prácticamente cerrada.
El protagonista de la historia es Álvaro Veliez, delantero de Tristán Suárez, quien nuevamente aparece como el principal apuntado para reforzar el equipo de Alejandro Orfila. El atacante mendocino, de 31 años, puede desempeñarse tanto como centrodelantero como por cualquiera de los dos extremos, una versatilidad que terminó inclinando la balanza a su favor en la búsqueda que lleva adelante el cuerpo técnico. Si las gestiones llegan a buen puerto, se convertiría en una nueva variante ofensiva para afrontar la segunda rueda de la Primera Nacional.
Veliez reúne experiencia y características que encajan con el perfil buscado por Orfila. A lo largo de su carrera el mendocino superó los 200 partidos oficiales y acumula 34 goles como profesional. Tras sus comienzos en Cicles Club Lavalle, Atlético Palmira y Atlético Argentino, pasó por Deportivo Maipú, Villa Dálmine, tuvo una experiencia en Urartu de Armenia y actualmente integra el plantel de Tristán Suárez.
El año pasado disputó 33 encuentros, convirtió siete goles y aportó seis asistencias, mientras que en el actual torneo registra 12 partidos y un tanto, aunque la mayoría de sus presentaciones fueron ingresando desde el banco de suplentes.
El ataque, la prioridad
La posible llegada de Veliez forma parte de una profunda renovación en la zona ofensiva. Durante este mercado ya dejaron el club Facundo Pons, Benjamín Borasi y Luciano "Pupi" Ferreira, mientras que Gabriel Carabajal fue el primer refuerzo confirmado.
Además, Mauro Verón continuará formando parte del plantel tras convencer al cuerpo técnico durante la pretemporada y se sumará a la inminente llegada del delantero Bruno Cabrera.