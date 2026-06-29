Lanzan becas para participar del Congreso Internacional Ana Frank: qué cubren y cómo postular

Los temas del encuentro

Durante las jornadas se trabajará sobre siete ejes temáticos. Entre ellos, la enseñanza de Ana Frank, el Holocausto, otros genocidios, las dictaduras y los conflictos del pasado reciente; el arte juvenil como forma de resistencia; los desafíos de la inteligencia artificial en la comunicación, la educación y el mundo laboral; la convivencia democrática; los derechos de mujeres y disidencias; la agenda socioambiental; y la inclusión social y educativa.