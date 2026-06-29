Lanzan becas para participar del Congreso Internacional Ana Frank: qué cubren y cómo postular

Resumen para apurados
- El Centro Ana Frank lanzó becas para jóvenes de hasta 25 años para asistir a su Congreso Internacional en Buenos Aires, del 4 al 7 de noviembre, y debatir sobre derechos humanos.
- La ayuda cubre alojamiento, comidas y traslados internos, pero no el arancel de inscripción. Los interesados tienen tiempo de postularse online hasta el 31 de julio de 2026.
- Este encuentro busca fortalecer el liderazgo juvenil y la construcción de redes en América Latina frente a temas clave como la inteligencia artificial, memoria y democracia.
Los jóvenes interesados en temas como derechos humanos, memoria, educación, participación juvenil, arte, ambiente o inteligencia artificial podrán postular a una beca para participar del Tercer Congreso Internacional Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes.
El encuentro se realizará del 4 al 7 de noviembre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunirá a participantes de Argentina y de otros países de América Latina. La convocatoria es impulsada por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina bajo el lema “Encuentro para construir esperanza en tiempos de incertidumbre”.
Qué incluye la beca
La ayuda está destinada a jóvenes de hasta 25 años que no puedan afrontar los gastos de participación. Según informó la organización, la beca cubre costos terrestres: tres noches de alojamiento en hostel, comidas incluidas y traslados internos por la Ciudad de Buenos Aires durante los días del congreso.
El beneficio puede ser solicitado tanto por quienes se postulen como expositores como por quienes quieran asistir como participantes. En el caso de organizaciones, se podrán pedir hasta dos becas por institución.
La beca no cubre el costo de inscripción al congreso. Ese arancel tiene un valor de $50.000 o 50 dólares por persona e incluye la participación en todas las instancias, la emisión del certificado y tres almuerzos.
Cómo postular
La postulación se realiza a través de un formulario online disponible en la web del Centro Ana Frank Argentina para América Latina (https://centroanafrank.com.ar/). Allí, las personas interesadas deberán indicar si quieren participar como expositoras o como asistentes.
Quienes se presenten como expositores deberán cargar un documento en formato Word o PDF con el título de la propuesta, los nombres completos de los autores, la pertenencia institucional si corresponde, un correo electrónico, un resumen de hasta 500 palabras, la modalidad de presentación y el eje temático elegido.
En cambio, quienes quieran participar como asistentes deberán adjuntar una carta de intención con sus datos personales, país y ciudad de residencia, pertenencia institucional si corresponde, correo electrónico y una breve explicación sobre sus motivaciones para formar parte del encuentro.
Cómo pedir la ayuda económica
El pedido de beca debe realizarse en el mismo momento de la postulación. No se aceptarán solicitudes posteriores.
Para solicitarla, hay que adjuntar una carta dirigida al comité organizador. El texto debe incluir nombre y apellido de la persona solicitante, pertenencia institucional si corresponde, cantidad de becas requeridas, datos de las personas beneficiarias y una breve explicación sobre las razones por las que se solicita la ayuda.
El comité analizará cada caso y tendrá en cuenta el orden de postulación y la pertinencia del proyecto, la organización o la trayectoria de la persona interesada.
Quiénes pueden participar
El congreso está dirigido a jóvenes de la región, integrantes de proyectos de jóvenes para jóvenes, docentes, estudiantes, investigadores, equipos técnicos, trabajadores de organismos públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil y público general interesado.
La participación podrá ser como expositor o como asistente. La primera modalidad está destinada a jóvenes de hasta 25 años que quieran presentar experiencias de trabajo con juventudes, abordajes teóricos o talleres. La segunda está abierta a personas de todas las edades que quieran sumarse a las actividades del encuentro.
Los temas del encuentro
Durante las jornadas se trabajará sobre siete ejes temáticos. Entre ellos, la enseñanza de Ana Frank, el Holocausto, otros genocidios, las dictaduras y los conflictos del pasado reciente; el arte juvenil como forma de resistencia; los desafíos de la inteligencia artificial en la comunicación, la educación y el mundo laboral; la convivencia democrática; los derechos de mujeres y disidencias; la agenda socioambiental; y la inclusión social y educativa.
Fechas clave
La fecha límite para postular es el 31 de julio de 2026. Las personas seleccionadas serán anunciadas a mediados de agosto y el congreso se desarrollará del 4 al 7 de noviembre en Buenos Aires.
Para más información, se puede consultar el sitio web del Centro Ana Frank Argentina para América Latina o escribir al correo: congresojovenesparajovenes@gmail.com