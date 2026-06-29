Vuelta de página tras la salida de Adorni: se reactiva el Congreso

Tras la tormenta política desatada por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el oficialismo nacional busca dar vuelta la página y reactivar con fuerza su agenda legislativa en el Congreso de la Nación. Con la salida del ahora ex funcionario, el Gobierno intentará capitalizar el despeje de la escena pública para hacer frente a debates clave en el Senado y comenzar a tomar decisiones de fondo.