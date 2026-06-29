Vuelta de página tras la salida de Adorni: se reactiva el Congreso

Tras la tormenta política desatada por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el oficialismo nacional busca dar vuelta la página y reactivar con fuerza su agenda legislativa en el Congreso de la Nación. Con la salida del ahora ex funcionario, el Gobierno intentará capitalizar el despeje de la escena pública para hacer frente a debates clave en el Senado y comenzar a tomar decisiones de fondo.
La estrella indiscutible del temario oficialista es el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que ya arrastra dos postergaciones consecutivas debido al impacto del caso Adorni ya la fuerte resistencia opositora. El punto más controvertido de la norma radica en la autorización para la venta de tierras a extranjeros.
No obstante, según la senadora Patricia Bullrich, en las últimas horas se habría alcanzado un consenso que garantizaría la mayoría necesaria en la Cámara alta para darle media sanción. Este acuerdo contempla que el Congreso debe autorizar expresamente la venta de tierras a otros Estados, además de exigir un “doble conformidad” entre Nación y las provincias.