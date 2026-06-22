Seguridad

Detuvieron a un docente de Misiones por tener material de abuso sexual infantil en su computadora

El profesor fue capturado a partir de una investigación coordinada entre el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la National Center for Missing and Exploited Children” (NCMEC) de los Estados Unidos.

Destacamento de la Policía de San Ignacio, Misiones.
Destacamento de la Policía de San Ignacio, Misiones.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía detuvo en San Ignacio, Misiones, a un docente de 28 años acusado de tenencia de material de abuso sexual infantil en su computadora, tras una alerta internacional.
  • La investigación inició por una alerta del NCMEC de EE.UU. al Ministerio Público de Buenos Aires. Se secuestraron dispositivos electrónicos en el allanamiento a su vivienda.
  • Este caso resalta la efectividad de la cooperación policial internacional Red 24/7 y el rol clave de organismos extranjeros para detectar delitos tecnológicos en la región.
Resumen generado con IA

Una alerta internacional terminó con la detención de un docente en Misiones por tenencia de fotografías de abuso sexual infantil en su computadora. El presunto pederasta fue capturado en el pueblo de San Ignacio, donde daba clases en un colegio local.

El caso se destapó a partir de un aviso del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos, que alertó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, tras detectar este material en cuentas asociadas al sospechoso.

Así, el ente porteño llevó adelante una investigación urgente que culminó con la detección de 10 archivos de este tipo de material adjudicados al docente.

La Policía local fue informada de la detección y procedió a detener al sospechoso, de 28 años, tras activarse el sistema de cooperación policial "Red 24/7".

Todo fue orquestado bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción especializada en ciberdelitos y el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Jardín América, que dictaron una orden de allanamiento para dar con el apuntado.

Además de la captura del docente, se secuestraron de su vivienda tres pendrives, una computadora portátil y un teléfono celular, que quedaron bajo el análisis de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) de Misiones.

La NCMEC, crucial para este caso, se autodenomina en su web oficial como "una corporación privada, sin ánimo de lucro, cuya misión es ayudar a encontrar a los niños perdidos, reducir la explotación sexual infantil y evitar que los niños sean víctimas".

National Center for Missing and Exploited Children.National Center for Missing and Exploited Children.

Las investigaciones iniciadas desde esta organización significaron la detención de varios pederastas, no solo en Argentina, sino en toda la región sudamericana.

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