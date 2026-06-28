SociedadActualidad

Alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos: ¿cuáles son las provincias afectadas?

Las provincias registran fenómenos eléctricos, mientras que el extremo sur patagónico enfrenta complicaciones por nevadas y ráfagas severas.

Alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos: ¿cuáles son las provincias afectadas?
Imagen ilustrativa fuente: istock
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió hoy una alerta amarilla por tormentas fuertes en el norte de Argentina y nevadas con vientos intensos en el sur, debido a un frente de gran inestabilidad.
  • El norte sufre fuertes lluvias y actividad eléctrica, mientras que el extremo sur enfrenta un clima invernal severo con vientos y nevadas que complican la visibilidad.
  • Defensa Civil y Vialidad exigen extremar precauciones, usar cadenas en rutas del sur y evitar traslados no esenciales para prevenir accidentes ante el severo clima.
Resumen generado con IA

Este fin de semana, según las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional, esta jornada será dura en cuanto al frio y fenomenos propios de cada región del país, aunque la mayor parte del territorio argentino está libre de alerta. Cuatro provincias del norte permanecen bajo alerta amarilla por tormentas, se detallas lluvias fuertes con rafagas intensas.

El frío extremo alcanza su pico este miércoles y el alivio aún lo llega: cómo seguirá el clima en Argentina

El frío extremo alcanza su pico este miércoles y el alivio aún lo llega: cómo seguirá el clima en Argentina

Por su parte, el SMN advierte que el mal tiempo no dará tregua en el resto del país: dos provincias del sur enfrentarán una jornada compleja que requerirá la atención de los pobladores, ya que se encuentran bajo alerta amarilla por vientos intensos y nevadas.

Alerta amarilla en Tormenta: cuáles son las provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas que afecta las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. De acuerdo con el último reporte  vigente para la jornada del día, estas zonaz se encuentran bajo vigilancia debido al avance de frentes inestables.

La situación presenta especial complejidad para Corrientes y Misiones, provincias que además registran avisos de corto plazo (ACP) activos por tormentas severas con lluvias intensas. Los organismos viales y de protección civil instan a las comunidades locales a extremar las medidas de precaución, ante el riesgo inminente de fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en cortos períodos de tiempo.

Alerta por viento y nevada en el sur

Hacia el extremo sur del mapa continental, el panorama meteorológico vira hacia un escenario estrictamente invernal. Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur permanecen bajo alerta amarilla debido a la combinación simultánea de nevadas de variada intensidad y vientos fuertes, configurando condiciones climáticas hostiles para las próximas horas.

La presencia de este doble sistema de alerta por nevadas y vientos intensos en el territorio santacruceño y fueguino anticipa una notable reducción de la visibilidad en las principales rutas y caminos patagónicos. Las autoridades de transporte emitieron recomendaciones específicas para la circulación obligatoria con cadenas y desaconsejan el tránsito no esencial por las zonas cordilleranas expuestas al viento blanco.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera
1

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania
2

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli
3

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Mundial 2026: así quedaron definidos los cruces de los 16avos de final y el camino rumbo al título
4

Mundial 2026: así quedaron definidos los cruces de los 16avos de final y el camino rumbo al título

La política, en el país de las maravillas
5

La política, en el país de las maravillas

Ranking notas premium
Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027
1

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991
2

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia
3

A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia

La política, en el país de las maravillas
4

La política, en el país de las maravillas

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
5

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Más Noticias
Las certezas que se lleva Scaloni: Lo Celso levantó la mano y Argentina amplió sus variantes antes del mata-mata

Las certezas que se lleva Scaloni: Lo Celso levantó la mano y Argentina amplió sus variantes antes del mata-mata

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

Mundial 2026: así quedaron definidos los cruces de los 16avos de final y el camino rumbo al título

Mundial 2026: así quedaron definidos los cruces de los 16avos de final y el camino rumbo al título

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

La política, en el país de las maravillas

La política, en el país de las maravillas

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada

Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada

Comentarios