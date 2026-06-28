Alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos: ¿cuáles son las provincias afectadas?

La presencia de este doble sistema de alerta por nevadas y vientos intensos en el territorio santacruceño y fueguino anticipa una notable reducción de la visibilidad en las principales rutas y caminos patagónicos. Las autoridades de transporte emitieron recomendaciones específicas para la circulación obligatoria con cadenas y desaconsejan el tránsito no esencial por las zonas cordilleranas expuestas al viento blanco.