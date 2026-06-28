Alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos: ¿cuáles son las provincias afectadas?

Resumen para apurados
- El SMN emitió hoy una alerta amarilla por tormentas fuertes en el norte de Argentina y nevadas con vientos intensos en el sur, debido a un frente de gran inestabilidad.
- El norte sufre fuertes lluvias y actividad eléctrica, mientras que el extremo sur enfrenta un clima invernal severo con vientos y nevadas que complican la visibilidad.
- Defensa Civil y Vialidad exigen extremar precauciones, usar cadenas en rutas del sur y evitar traslados no esenciales para prevenir accidentes ante el severo clima.
Este fin de semana, según las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional, esta jornada será dura en cuanto al frio y fenomenos propios de cada región del país, aunque la mayor parte del territorio argentino está libre de alerta. Cuatro provincias del norte permanecen bajo alerta amarilla por tormentas, se detallas lluvias fuertes con rafagas intensas.
Por su parte, el SMN advierte que el mal tiempo no dará tregua en el resto del país: dos provincias del sur enfrentarán una jornada compleja que requerirá la atención de los pobladores, ya que se encuentran bajo alerta amarilla por vientos intensos y nevadas.
Alerta amarilla en Tormenta: cuáles son las provincias
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas que afecta las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. De acuerdo con el último reporte vigente para la jornada del día, estas zonaz se encuentran bajo vigilancia debido al avance de frentes inestables.
La situación presenta especial complejidad para Corrientes y Misiones, provincias que además registran avisos de corto plazo (ACP) activos por tormentas severas con lluvias intensas. Los organismos viales y de protección civil instan a las comunidades locales a extremar las medidas de precaución, ante el riesgo inminente de fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo en cortos períodos de tiempo.
Alerta por viento y nevada en el sur
Hacia el extremo sur del mapa continental, el panorama meteorológico vira hacia un escenario estrictamente invernal. Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur permanecen bajo alerta amarilla debido a la combinación simultánea de nevadas de variada intensidad y vientos fuertes, configurando condiciones climáticas hostiles para las próximas horas.
La presencia de este doble sistema de alerta por nevadas y vientos intensos en el territorio santacruceño y fueguino anticipa una notable reducción de la visibilidad en las principales rutas y caminos patagónicos. Las autoridades de transporte emitieron recomendaciones específicas para la circulación obligatoria con cadenas y desaconsejan el tránsito no esencial por las zonas cordilleranas expuestas al viento blanco.