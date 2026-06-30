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El mundo en los extremos: mientras Europa se asfixia a 42°, Argentina espera el pico de la ola polar

El hemisferio norte atraviesa la ola de calor más severa de su historia con récords de muertes, mientras que en Argentina el ingreso de aire ártico amenaza con nevadas en las capitales del NOA.

ALTAS CUMBRES. Es posible que el frío polar tiña de blanco las montañas de Tafí del Valle.
ALTAS CUMBRES. Es posible que el frío polar tiña de blanco las montañas de Tafí del Valle. ARCHIVO / FOTOS GENTILEZA JAVIER ASTORGA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En julio, el clima global registra extremos con Europa sufriendo una ola de calor letal de 42 °C y Argentina esperando el pico de una ola de frío polar por masas de aire ártico.
  • Mientras la falta de adaptación al calor causa muertes e infraestructura colapsada en Europa, en Argentina se prevén heladas, falta de gas y nevadas en capitales del NOA.
  • Estos eventos históricos, atribuidos al cambio climático, obligan a las autoridades a redoblar esfuerzos sanitarios y de infraestructura ante los nuevos riesgos climáticos.
Resumen generado con IA

El planeta parece haber extremado sus contrastes en el inicio de julio. Mientras casi 200 millones de europeos intentan sobrevivir a una atmósfera de fuego, Argentina se prepara para enfrentar la semana más fría de lo que va del año. En Tucumán, el termómetro comenzará a marcar el pulso de una ola polar que no solo traerá heladas, sino también la expectativa latente de ver nieve en las zonas bajas de la región.

Europa: el drama de vivir a 10 grados sobre lo normal

En el viejo continente, la situación pasó de ser una curiosidad meteorológica a una crisis sanitaria de escala regional. Países como Alemania, Polonia y Chequia, cuyas infraestructuras están diseñadas para retener el calor durante los crudos inviernos, se han convertido en trampas térmicas. 

Las funerarias de París colapsaron por la ola de calor que dejó al menos 1.000 muertos en Francia

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Con registros que rozaron los 42 grados el pasado domingo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya estima un exceso de mortalidad de más de 1.300 personas, aunque las cifras reales en países como Francia y España sugieren que el saldo final será mucho más devastador.

Europa registra 1.300 muertes adicionales por la ola de calor

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El fenómeno es inédito por su precocidad y su intensidad. Según la comunidad científica, este escenario hubiera sido "virtualmente imposible" sin el impacto de la crisis climática. 

La OMS alertó que la ola de calor en Europa ya provocó más de 1.300 muertes desde fines de junio

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En ciudades como Bruselas o Colonia, el sistema de salud ha colapsado: se montaron hospitales de campaña para atender a adultos mayores deshidratados, mientras que en las calles el calor dilata los metales al punto de inutilizar los tranvías. Europa es hoy el continente que se calienta más rápido, al enfrentar una realidad para la que sus viviendas -con enormes ventanales y aislamientos térmicos- no fueron construidas.

Argentina bajo cero: el día más frío del año

A miles de kilómetros, el panorama es el opuesto exacto. El ingreso de una masa de aire polar desde el sur está desplomando las marcas térmicas en todo el territorio nacional, con valores que se ubican hasta 10 grados por debajo de la media para esta época. 

Ola polar: restringen el suministro de gas en cinco estaciones de servicio de Tucumán

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Según los pronósticos de Meteored y el Servicio Meteorológico Nacional, el pico de este fenómeno se sentirá entre el miércoles y el jueves, días en los que se espera que el termómetro toque su punto más bajo en lo que va de 2024.

"Bomba polar" en Tucumán: las recomendaciones para cuidar la salud ante la llegada del frío extremo

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En la zona central del país, las mínimas perforarán los 0 grados de forma generalizada. En las provincias de Cuyo y la región pampeana se esperan heladas negras, mientras que en Tucumán la mínima se situará cerca de los 7 grados en el área urbana, con registros mucho más bajos en las zonas rurales y pedemontanas. 

La intensidad de este frente es tal que el frío extremo cruzará las fronteras hacia Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, configurando un mapa de riesgo para los grupos más vulnerables.

¿Nieve en el Jardín de la República?

Uno de los datos que más expectativa genera en el NOA es la alta probabilidad de nevadas generalizadas. El frente polar es lo suficientemente intenso como para generar precipitaciones sólidas no solo en la alta montaña, sino también en las capitales del noroeste argentino. 

Los especialistas advierten que, entre el miércoles y el jueves, las condiciones de humedad y frío extremo podrían derivar en eventos de nieve en Salta, Jujuy y potencialmente en las zonas más elevadas de San Miguel de Tucumán.

Mientras en el hemisferio norte el asfalto se derrite y las escuelas cierran por el calor, en Argentina rige la alerta amarilla por frío extremo. Dos caras de una misma moneda climática que obligan a las autoridades sanitarias a redoblar esfuerzos.

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