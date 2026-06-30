El mundo en los extremos: mientras Europa se asfixia a 42°, Argentina espera el pico de la ola polar

El planeta parece haber extremado sus contrastes en el inicio de julio. Mientras casi 200 millones de europeos intentan sobrevivir a una atmósfera de fuego, Argentina se prepara para enfrentar la semana más fría de lo que va del año. En Tucumán, el termómetro comenzará a marcar el pulso de una ola polar que no solo traerá heladas, sino también la expectativa latente de ver nieve en las zonas bajas de la región.