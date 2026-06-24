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Tragedia en Francia: cuarenta personas murieron ahogadas durante la ola de calor récord

El país europeo atraviesa un episodio climático sin precedentes, con temperaturas que alcanzan los 43 grados. Las autoridades reportaron decenas de muertes por ahogamiento y alertaron sobre los riesgos de refrescarse en zonas no habilitadas.

Tragedia en Francia: cuarenta personas murieron ahogadas durante la ola de calor récord
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Al menos 40 personas murieron ahogadas en Francia durante los últimos seis días al intentar refrescarse por una histórica ola de calor con temperaturas de hasta 43 grados.
  • Con 54 departamentos bajo alerta roja por registros sin precedentes desde 1947, los ciudadanos recurrieron a canales y ríos no autorizados para aliviar el agobio térmico.
  • Las autoridades advierten sobre los riesgos de estas prácticas, mientras el extremo clima ya afecta el transporte ferroviario, la actividad comercial y el consumo energético.
Resumen generado con IA

La intensa ola de calor que afecta a gran parte de Europa ya dejó consecuencias dramáticas en Francia. En los últimos seis días, 40 personas murieron ahogadas mientras intentaban refrescarse para escapar de las temperaturas récord que azotan al país, informó el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Francia permanece bajo alerta por calor extremo y se prevé que las temperaturas alcancen los 40°C durante la jornada, según informó Météo France. En algunas zonas del oeste del país, los registros podrían llegar hasta los 43°C.

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Además, el país acaba de atravesar la tarde y la noche más calurosas desde que comenzaron los registros meteorológicos en 1947. Actualmente, 54 departamentos se encuentran bajo alerta roja en lo que los especialistas calificaron como un episodio climático “sin precedentes”.

Ante el agobio provocado por las altas temperaturas, numerosas personas optaron por ingresar a canales y ríos para intentar aliviarse. Sin embargo, la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, advirtió sobre los riesgos de esa práctica.

La funcionaria señaló que comprendía la necesidad de escapar del calor, pero pidió evitar los baños en zonas no autorizadas o consideradas peligrosas.

La emergencia climática también dejó otras víctimas. El lunes, los servicios de emergencia no lograron reanimar a dos niños, de 2 y 4 años, que fueron encontrados inconscientes por su madre dentro del vehículo familiar estacionado frente a su vivienda. El hecho ocurrió en Carpentras, en el sureste de Francia, según informó un fiscal local.

Mientras tanto, en París, miles de personas enfrentaron una jornada sofocante para trasladarse a sus trabajos. Muchos pasajeros llevaron ventiladores en el subte tras noches marcadas por el calor persistente en departamentos poco preparados para soportar temperaturas tan elevadas.

Las altas temperaturas también afectaron el transporte. Algunos servicios ferroviarios fueron cancelados, entre ellos los trenes que unen París con Bruselas.

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El impacto ya comenzó a sentirse en la actividad económica. “Francia funciona a un ritmo lento. Las empresas, en la medida de lo posible, están aplicando las recomendaciones para proteger a sus empleados”, dijo al canal BFM TV el presidente de la patronal francesa MEDEF, Patrick Martin.

En distintos sectores de París, además, las tiendas registraron faltantes de ventiladores eléctricos debido al fuerte incremento de la demanda generado por la ola de calor.

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