Política

"Me han tratado de delincuente y corrupto": la dura carta con la que Adorni presentó su renuncia

El ex jefe de Gabinete denunció una "carnicería mediática", aseguró que dejó el cargo para proteger a su familia y reivindicó su gestión en el Gobierno.

MANUEL ADORNI PRESENTÓ SU RENUNCIA. El ex jefe de Gabinete denunció una carnicería mediática.
MANUEL ADORNI PRESENTÓ SU RENUNCIA. El ex jefe de Gabinete denunció una "carnicería mediática".
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni renunció este sábado como jefe de Gabinete de Argentina ante el presidente Javier Milei, argumentando desgaste por difamaciones y ataques contra su familia.
  • Su dimisión llega tras denuncias por uso del avión presidencial, una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y la quita de funciones en comunicación.
  • La renuncia expone tensiones en el oficialismo y obliga a reorganizar el gabinete, mientras la justicia federal continúa investigando el patrimonio de Adorni y su entorno.
Resumen generado con IA

Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete de Ministros mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que atribuyó su decisión al desgaste provocado por lo que definió como "interminables ataques mediáticos", las difamaciones y la exposición de su vida personal y la de su familia.

"No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", afirmó el ex funcionario al explicar los motivos de su salida.

En el texto, Adorni le agradeció al Presidente por haber aceptado su decisión y destacó el carácter excepcional de su alejamiento. "Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos", escribió.

El ex jefe de Gabinete sostuvo que el desgaste acumulado durante su gestión lo llevó a pedirle a Milei que lo acompañara en el cierre de esta etapa "para poder protegerme a mí y a mi familia".

"Me han tratado de delincuente y corrupto"

Uno de los pasajes más fuertes de la carta apunta contra las denuncias y versiones que circularon sobre su patrimonio y su vida privada.

"Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia", expresó.

Adorni aseguró que el hostigamiento trascendió su figura y alcanzó a su entorno más cercano. "Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados", afirmó.

También enumeró las acusaciones que, según indicó, se difundieron durante los últimos meses: viajes que nunca existieron, gastos millonarios, contratos inexistentes de su esposa con el Estado o empresas públicas, mansiones, autos de lujo, "granjas cripto" operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, un supuesto pendrive "lleno de dólares", sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares y otras versiones que calificó como falsas.

Incluso sostuvo que llegaron a sugerir que había pagado millones para que determinadas personas no hablaran sobre él.

"Soy un simple ciudadano"

Al explicar su participación en el Gobierno, Adorni aseguró que nunca perteneció a la política profesional y que aceptó el desafío por convicción.

"Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre", sostuvo.

También dejó en claro que seguirá respaldando políticamente a Javier Milei. "Ojalá la sociedad lo siga eligiendo siempre, cada día. Yo lo haré desde el lugar que me toque", afirmó.

Sobre el final de la carta aseguró que deja el Gobierno "tranquilo y sereno", con "la conciencia tranquila y firme" en sus convicciones.

Los últimos meses de Adorni en el Gobierno

Adorni asumió como jefe de Gabinete el 4 de noviembre de 2025, cuando reemplazó a Guillermo Francos. Su designación fue oficializada mediante el Decreto 784/2025, firmado por Javier Milei, y juró al día siguiente en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Al mismo tiempo, conservó el control de la vocería presidencial.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se convirtió en una de las figuras centrales del gabinete, pero el escenario cambió en marzo, cuando trascendió el uso irregular del avión presidencial en un viaje a Nueva York que realizó junto a su esposa, Bettina Angeletti. Aunque la Casa Rosada atribuyó el episodio a una "operación política", la oposición impulsó denuncias.

Poco después, la investigación tomó mayor dimensión en Comodoro Py con una causa por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes comenzaron a analizar sus cuentas y su patrimonio.

El desgaste institucional se profundizó el 29 de abril de 2026, cuando Adorni presentó su primer informe de gestión en el Congreso en medio de fuertes cuestionamientos sobre su situación patrimonial.

Con el correr de las semanas perdió protagonismo dentro del Ejecutivo. A mediados de junio, el Gobierno le quitó el área de Comunicación y designó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, lo que redujo significativamente su influencia dentro del gabinete.

El desenlace se aceleró cuando la oposición, con respaldo del PRO, impulsó proyectos para interpelarlo en ambas cámaras del Congreso. Al mismo tiempo, Patricia Bullrich le retiró el apoyo político para evitar una mayor exposición parlamentaria.

En ese contexto, el círculo más cercano al Presidente negoció los términos de una renuncia indeclinable que Adorni presentó formalmente ante Javier Milei en la Quinta de Olivos.

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