YPF avanzó en el proyecto para vender gas no convencional a los mercados internacionales

Vaca Muerta en el escenario energético mundial

La alianza fue celebrada por los directivos de las compañías entrantes, quienes ven en la cuenca neuquina una oportunidad de competitividad global. Guido Brusco, Chief Operating Officer de Eni, subrayó que Vaca Muerta es una de las cuencas no convencionales más ricas del planeta y que esta operación posiciona a la firma italiana en toda la cadena de valor, desde la extracción hasta el suministro a clientes internacionales.