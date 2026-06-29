YPF avanzó en el proyecto para vender gas no convencional a los mercados internacionales

Resumen para apurados
- YPF sumó hoy a Eni y XRG como socias en Vaca Muerta para desarrollar el proyecto 'Argentina LNG' y exportar gas no convencional a mercados globales.
- Eni y XRG adquirirán el 32% cada una de UPCO, tras una reestructuración que inició YPF en abril al tomar el control total de bloques clave de producción en Vaca Muerta.
- Esta alianza busca blindar el financiamiento de 'Argentina LNG' y posicionar al país como proveedor energético global clave, transformando los recursos en divisas.
YPF dio un paso decisivo en la ejecución de "Argentina LNG", el ambicioso plan para exportar gas no convencional a mercados internacionales. La compañía anunció la firma de acuerdos para incorporar a las firmas internacionales "Eni (Italia) y XRG (EAU)" al desarrollo del "upstream" (producción) del proyecto. La operación consiste en la venta de participaciones accionarias en la sociedad vehículo "UPCO ARLNG I S.A.U.", que será la titular de los activos de gas en Vaca Muerta.
Según los términos del acuerdo, Eni y XRG adquirirán un 32% cada una, mientras que YPF conservará el 36% restante. "Estamos fortaleciendo la cadena de valor del proyecto para avanzar hacia un desarrollo a escala global", destacó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, tras oficializar la entrada de estos dos gigantes energéticos.
Consolidación de bloques y estructura societaria
El acuerdo se centra en el aporte de áreas estratégicas de Vaca Muerta que alimentarán la futura planta de licuefacción. Una vez que la Autoridad de Aplicación apruebe la cesión, la sociedad UPCO será titular de los bloques "Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II".
Este movimiento es la culminación de una reestructuración de activos que YPF inició el pasado 30 de abril, cuando adquirió el 50% de la participación que "Pluspetrol" poseía en dichos bloques mediante un intercambio de activos.
Al controlar el 100% de estas áreas, YPF pudo configurar la "sociedad vehículo" necesaria para atraer a los nuevos socios internacionales. La entrada de Eni y XRG no solo aporta capital, sino que integra a dos jugadores con amplia experiencia en la comercialización de GNL en Europa y Asia, destinos finales del recurso argentino.
Vaca Muerta en el escenario energético mundial
La alianza fue celebrada por los directivos de las compañías entrantes, quienes ven en la cuenca neuquina una oportunidad de competitividad global. Guido Brusco, Chief Operating Officer de Eni, subrayó que Vaca Muerta es una de las cuencas no convencionales más ricas del planeta y que esta operación posiciona a la firma italiana en toda la cadena de valor, desde la extracción hasta el suministro a clientes internacionales.
Por su parte, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, destacó el potencial de Argentina para cubrir la creciente demanda mundial de energía. Según XRG, el proyecto ofrece una fuente de suministro confiable y de largo plazo, dada la escala y calidad de los recursos de gas de esquisto (shale gas) disponibles en el país.
Con este esquema de asociación estratégica, YPF busca blindar el financiamiento del proyecto "Argentina LNG", una iniciativa que requiere de una infraestructura integrada de "midstream" (transporte y procesamiento) y plantas de licuefacción para transformar el potencial geológico de Vaca Muerta en divisas para el país.