El municipio de la capital tucumana acelera la obra de ampliación de canales

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán aceleró la ejecución de la obra hidráulica del barrio 360 Viviendas, en el extremo sur de la Capital. Según se informó, se trata de medidas preventivas ante proyecciones climáticas complejas para el verano de 2026-2027.
La intervención contempla la reconstrucción del Canal Sur Nueva Esperanza y la mejora del Canal Norte Alejandro Heredia. En total, los trabajos abarcan aproximadamente 3.000 metros lineales de canales destinados a optimizar el escurrimiento del agua de lluvia en uno de los sectores históricamente más vulnerables a los anegamientos.
El municipio indicó que las obras se encuentran en un avance superior al 30%, aunque las persistentes lluvias registradas durante los últimos meses ralentizaron parte de las tareas previstas.
La aceleración de las obras, financiadas en partes iguales por la gestión capitalina y la Provincia, se decidió tras una reunión que mantuvo la intendenta Rossana Chahla con expertos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Allí se advirtió que existe un 98% de probabilidades de que el fenómeno climático El Niño persista, e incluso, se intensifique durante la próxima temporada estival.
El estudio indica que el principal riesgo para Tucumán no radica en un aumento sostenido de las precipitaciones, sino en la ocurrencia de eventos extremos concentrados en cortos períodos -especialmente entre noviembre y marzo- con potencial para generar inundaciones urbanas y complicaciones en la infraestructura de drenaje.
“Esta es una obra que salió del plan de contingencias hídricas que se hizo en mayo del año pasado. A partir de ahí se empezaron a priorizar las obras de emergencia en los sectores más críticos y este era uno fundamental”, remarcó Claudio Bravo, secretario de Obras Públicas del municipio, durante un recorrido por el sector en 9 de Julio al 5.000.
Uno de los trabajos centrales consiste en reemplazar alcantarillas construidas en la década del 70 que limitan el escurrimiento del agua durante lluvias intensas. El funcionario explicó que se las extenderá a cuatro metros de ancho por 2,20 metros de altura. “Con eso vamos a evitar obstrucciones y facilitar el escurrimiento del agua para evitar las inundaciones tradicionales de esta zona”, precisó Bravo.