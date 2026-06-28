El municipio de la capital tucumana acelera la obra de ampliación de canales

“Esta es una obra que salió del plan de contingencias hídricas que se hizo en mayo del año pasado. A partir de ahí se empezaron a priorizar las obras de emergencia en los sectores más críticos y este era uno fundamental”, remarcó Claudio Bravo, secretario de Obras Públicas del municipio, durante un recorrido por el sector en 9 de Julio al 5.000.