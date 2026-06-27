Política

Diego Santilli sería presentado este domingo como nuevo jefe de Gabinete

Según fuentes cercanas al ministro del Interior, la decisión está avanzada. El funcionario reemplazaría a Manuel Adorni y absorbería funciones clave dentro de la nueva estructura del Ejecutivo.

DIEGO SANTILLI.
DIEGO SANTILLI. Foto tomada de A24.com.ar.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Milei anunciará en Argentina a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete este domingo, en reemplazo de Manuel Adorni tras su renuncia por ataques mediáticos.
  • Santilli, actual ministro del Interior, asumirá el cargo unificando ambas carteras. La decisión se acordó con Karina Milei, mientras se espera la confirmación del Presidente.
  • Este nombramiento reestructura el Gabinete e impulsa cambios en el área de Medios bajo la órbita de Karina Milei, reconfigurando el esquema de poder del gobierno nacional.
Resumen generado con IA

Tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el Gobierno de Javier Milei anunciaría este domingo por la tarde la designación del actual ministro del Interior, Diego Santilli, como su reemplazante. Así lo señalaron fuentes cercanas al funcionario, que además anticiparon una serie de cambios en la estructura del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con esos voceros, Santilli ya conversó sobre el tema con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien le habría dado a entender que es el elegido para ocupar la Jefatura de Gabinete.

Sin embargo, aclararon que el ministro todavía no recibió un llamado directo del Presidente para confirmar oficialmente su designación, publicó Infobae.

Por ese motivo, en el entorno de Santilli mantienen cautela. Si bien consideran que la decisión política está muy avanzada, sostienen que no la darán por cerrada hasta que Javier Milei se comunique personalmente con él.

Los cambios que prepara el Gobierno

Según las fuentes consultadas por el mencionado medio, Santilli asumirá como jefe de Gabinete sin dejar el Ministerio del Interior, por lo que absorberá ambas funciones dentro del nuevo esquema de gobierno.

El anuncio, siempre según esa versión, se realizará este domingo por la tarde a través de las redes sociales oficiales.

En paralelo, Karina Milei pasaría a tener bajo su órbita el área de Medios.

La reorganización comenzó días atrás, cuando Adrián Ravier fue designado como nuevo vocero presidencial en reemplazo del propio Adorni. Poco después, el Gobierno nombró a Fabián Fernández como secretario de Prensa.

La salida de Adorni

La renuncia de Manuel Adorni se concretó este sábado mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que explicó que decidió dar un paso al costado por el impacto que tuvieron sobre él y su familia los "interminables ataques mediáticos" que, según sostuvo, sufrió durante su gestión.

Tras dejar el cargo, el ex funcionario publicó un mensaje de agradecimiento al Presidente. "Gracias por su confianza, Presidente. Ha sido un verdadero honor", escribió.

Horas antes, durante su estadía en Madrid, Milei había defendido públicamente al entonces jefe de Gabinete. "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad", había afirmado el mandatario.

Finalmente, este sábado aceptó su renuncia.

Esperan la confirmación presidencial

La posibilidad de que Santilli reemplazara a Adorni venía siendo analizada desde hacía varias semanas dentro del oficialismo.

No obstante, según remarcan fuentes cercanas al actual ministro del Interior, el dato más firme hasta el momento es que el anuncio se realizaría este lunes por la tarde.

Mientras tanto, en el entorno del funcionario insisten en que la definición política está avanzada, aunque sostienen que el cambio solo quedará confirmado cuando Milei le comunique personalmente su decisión.

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