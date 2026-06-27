Tras la renuncia de Adorni, Santilli es el principal candidato para asumir la Jefatura de Gabinete

Santilli, el favorito del oficialismo

Entre los nombres que analiza Milei, el de Diego Santilli es el que reúne mayor respaldo interno. El ministro del Interior mantiene una relación fluida con los principales sectores de poder del oficialismo: tiene llegada a Karina Milei, buena sintonía con el asesor presidencial Santiago Caputo y cuenta con el respaldo de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, quien fue una de las principales impulsoras de la salida de Adorni.