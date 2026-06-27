Tras la renuncia de Adorni, Santilli es el principal candidato para asumir la Jefatura de Gabinete

Resumen para apurados
- Manuel Adorni renunció este sábado a la Jefatura de Gabinete tras reunirse con Milei en Olivos por presiones políticas y judiciales; Diego Santilli es el principal sucesor.
- La salida ocurrió tras meses de desgaste del exvocero. Santilli, apoyado por Karina Milei y Patricia Bullrich, suma consenso tras su gestión electoral y con gobernadores.
- La designación clave definirá la gobernabilidad y el avance de reformas. Santilli duda por su proyecto en PBA, pero el oficialismo prioriza asegurar los próximos 500 días.
La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, confirmada este sábado a través de una carta publicada en su cuenta de X luego de reunirse con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, abrió la carrera por la sucesión dentro del Gobierno. Aunque todavía no hay una definición oficial, el ministro del Interior, Diego Santilli, aparece como el dirigente con mayor consenso para ocupar el cargo.
Milei regresó al país pasadas las 6 desde España y, tras el encuentro con Adorni en Olivos, quedó formalizada la salida del funcionario, que puso fin a varios meses de creciente desgaste político y judicial.
Mientras el Presidente define al reemplazante, en la Casa Rosada aseguran que lo prioritario es garantizar la continuidad de la gestión.
"No es más importante el nombre que ocupe la Jefatura de Gabinete en el futuro que los 500 días que tenemos por delante para hacer un buen gobierno y lograr que el proyecto de Javier Milei pueda continuar cuatro años más", señaló una fuente de la mesa política del oficialismo en diálogo con Infobae.
Santilli, el favorito del oficialismo
Entre los nombres que analiza Milei, el de Diego Santilli es el que reúne mayor respaldo interno. El ministro del Interior mantiene una relación fluida con los principales sectores de poder del oficialismo: tiene llegada a Karina Milei, buena sintonía con el asesor presidencial Santiago Caputo y cuenta con el respaldo de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, quien fue una de las principales impulsoras de la salida de Adorni.
Su posicionamiento dentro del Gobierno comenzó a consolidarse en noviembre de 2025, cuando asumió el Ministerio del Interior tras la salida de José Luis Espert de la lista oficialista por sus vínculos con el empresario Federico Machado.
Durante la campaña legislativa encabezó la estrategia electoral de la alianza La Libertad Avanza-PRO en la provincia de Buenos Aires. Después de que el peronismo obtuviera una ventaja cercana a los 14 puntos en septiembre, el oficialismo logró revertir el resultado en octubre y se impuso por menos de un punto, con una diferencia de 881.417 votos.
Ya como ministro, Santilli quedó a cargo de reconstruir el vínculo con los gobernadores, conseguir consensos para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación, además de fortalecer la articulación política del Ejecutivo en el Congreso.
Cuando estalló la crisis de Adorni, también asumió un rol clave junto a Patricia Bullrich, Lule Menem e Ignacio Devitt. El grupo coordinó las negociaciones con diputados, senadores y gobernadores para contener la presión opositora y gestionar anticipos financieros para las provincias.
Quirno y Martín Menem, las otras alternativas
Pese a que Santilli aparece como el principal candidato, no es el único nombre que analiza el Presidente.
El canciller Pablo Quirno, quien acompañó a Milei en su reciente gira por España, también integra la lista de posibles reemplazantes. Sin embargo, en las últimas horas dejó trascender que se siente cómodo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y negó haber manifestado interés en asumir la Jefatura de Gabinete.
El tercer dirigente en consideración es Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los hombres de mayor confianza de Karina Milei. No obstante, su eventual designación abriría una discusión sobre la conducción de la Cámara baja, un ámbito estratégico para el oficialismo.
El viernes por la noche, Karina Milei, Santilli y Martín Menem mantuvieron una reunión reservada en la Casa Rosada. Según fuentes del Gobierno citadas por Infobae, en ese encuentro se le adelantó al ministro del Interior la posibilidad de asumir la Jefatura de Gabinete.
De acuerdo con allegados a Santilli, el dirigente no estaría entusiasmado con la propuesta porque podría afectar su proyecto de competir por la gobernación bonaerense. Sin embargo, dentro del oficialismo consideran poco probable que rechace un pedido del Presidente.
La presión política y judicial aceleró el desenlace
Según publicó Infobae, la salida de Adorni no respondió exclusivamente a una decisión personal. Fuentes con acceso al círculo de decisiones del Gobierno aseguraron que fue el propio entorno presidencial el que le pidió dar un paso al costado.
El funcionario permaneció más de tres meses respaldado por Milei, quien hasta el viernes, durante su estadía en Madrid, había sostenido que no lo desplazaría mientras la Justicia no acreditara hechos de corrupción. Sin embargo, la presión política, parlamentaria y judicial terminó modificando ese escenario.
En el Congreso, la oposición avanzaba con pedidos de interpelación y una eventual moción de censura. El oficialismo logró evitar una sesión en el Senado al no dar quórum, aunque en el Gobierno reconocían que el conflicto solo se había postergado.
En paralelo, avanzaban las investigaciones judiciales sobre el patrimonio de Adorni y se analizaba una posible citación a declaración indagatoria. Según trascendió, el entorno presidencial prefirió que, de concretarse esa instancia, el exfuncionario ya no formara parte del Gobierno.
Mientras tanto, gran parte del equipo que acompañó a Adorni continuaría en funciones. Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos, aparece como el principal candidato a ocupar la Vicejefatura de Gabinete y absorber parte de las funciones vinculadas al Ministerio del Interior, aunque esa definición aún no fue oficializada.
La última palabra la tendrá Javier Milei, quien deberá definir en las próximas horas quién será el nuevo jefe de Gabinete.