Cartas de Lectores II: tren elevado

Nuevamente se puso en el “tapete” político el proyecto del tren elevado, el cual despertó opiniones en favor y en contra. En lo personal descreo que nuestra clase política esté capacitada para una obra de tal envergadura. La historia de sobreprecios viene a mi mente, también la cantidad de puentes caídos, muchos de ellos realizados en estos 40 años de democracia bajo el mismo signo político; ni hablar de la cantidad de dinero tirado en “proyectos mágicos” que no se realizaron, como el borrador del centro cívico sobre ruta 9, proyecto del entrañable César Pelli. Nuestra clase política tiene memoria floja, fácil se olvida del dinero mal gastado. Muchas obras requiere la provincia; una de ellas sería el “soterramiento” del cableado eléctrico: recorrés el interior -tal el caso de Tafí Viejo-, levantás la vista y te encontrás con una maraña de cables; ni hablar el estado de las rutas Obvio que un tren elevado jerarquiza la vida de las ciudades, pero hoy las prioridades son otras