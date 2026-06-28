Los consumos problemáticos

Este es el informe publicado hace tres días, en el que plantean las formas en que se desenvuelve esta problemática en la actualidad, sobre todo con la ludopatía que, se cree, ha de haber aumentado en este tiempo del Mundial de Fútbol porque están creciendo las apuestas al ritmo de la multiplicación de plataformas y anuncios que aparecen durante cada partido. “Las nuevas tecnologías generan más acceso, pero también más gravedad. Como no hay control, la problemática se descubre tarde. Y eso es peligrosísimo”, advirtió Juan Zelaya Conti, director de Abordaje Integral de Adicciones. Si bien esta situación del consumo de alcohol no ha cambiado con respecto a hace una década, se ha detectado un fuerte crecimiento en la ingesta de bebidas energizantes -principalmente entre varones- y en el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores, con mayor presencia en adolescentes mujeres.