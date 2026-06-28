“Casa Hip Hop”: graffiti, rap y danza para jóvenes

La Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio se convirtió el viernes en un punto de encuentro para la cultura urbana. Allí se desarrolló una nueva edición del Ciclo Esquinas, esta vez bajo la temática Casa Hip Hop, una propuesta impulsada por la municipalidad de San Miguel de Tucumán para abrir espacios de formación, expresión artística y participación.
Con entrada libre y gratuita, chicos y chicas de distintos barrios de la capital participaron de actividades vinculadas al movimiento hip hop. La jornada incluyó un taller de producción musical a cargo de “Gminis”, un taller de Hip Hop Move dictado por Carlox Acevedo, una competencia de graffiti coordinada por GTA y un Cypher Rap. El intercambio marcó la tarde.
Para las juventudes
El director de Gestión Cultural municipal, Emiliano Alonso, explicó que la actividad forma parte del programa Cultura Joven y del Ciclo Esquinas. “Lo que hacemos es una articulación, un encuentro de jóvenes de la cultura urbana y el mundo hip hop. Esto surge como un espacio pensado para jóvenes y tener en cuenta sus necesidades”, señaló.
También remarcó una mirada amplia sobre las nuevas expresiones culturales. “No hay un solo formato de juventud, sino juventudes diversas. Hay una multiplicidad de culturas emergentes que son nuestro nuevo patrimonio y que hay que proteger y cuidar”, expresó.
Arte y comunidad
Una de las impulsoras de la cultura urbana en la capital, Luana Riveiro, contó que esta fue la segunda edición del Ciclo Esquinas, una iniciativa que organiza junto a Marcos Zeitune. Ambos coordinan un laboratorio gratuito de hip hop en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Adolfo de la Vega 505.
“Tenemos un espacio gratuito para adolescentes que funciona los jueves y viernes. Es un laboratorio de hip hop donde yo doy clases de danza y Marcos trabaja todo lo relacionado con el rap. Lo hacemos para brindar herramientas y valores dentro de un espacio que contribuya al desarrollo artístico de los adolescentes”, explicó.
Durante la tarde hubo música, danza, graffiti, rap y dibujo libre. “Organizamos un taller de producción musical, un taller de danza Hip Hop Move, un DJ acompañando toda la jornada, una competencia de grafitis con premios organizada por la Unión de Grafiteros de Tucumán y también un espacio de dibujo libre”, indicó Riveiro.
“Estos espacios son herramientas fundamentales porque generan trabajo, difusión, comunidad y oportunidades para los adolescentes”, enfatizó.
El cuerpo como lenguaje
Entre quienes participaron estuvo Maylén Corpuz, una bailarina de hip hop de 17 años que hace tres años se acercó a esta disciplina. “Para mí significa mostrar mi vulnerabilidad y mi intimidad. Muestro mis sentimientos cuando bailo”, expresó.
Durante el encuentro, la joven dijo que sintió emoción y entusiasmo. También habló sobre lo que aprendió en la jornada respecto a las diferentes alturas en las que se mueve el cuerpo en el espacio cuando baila. “Aprendí que hay muchas herramientas en los bailes bajos y no tan solo en los bailes medios y altos”, señaló.
Maylén considera que Tucumán necesita mayor reconocimiento dentro de la cultura urbana. “Siempre se realiza actividades de este tipo en otras provincias y creo que es una gran oportunidad para hacer crecer la cultura en la ciudad”, sostuvo.
Rap e identidad
Nacho Barros, conocido artísticamente como Jovensupay, tiene 18 años y contó que inició su camino a los 16. “Lo que encuentro en el rap es paz, poder y un cable a tierra. Me mantiene de pie cuando las cosas no salen. Por eso significa muchísimo para mí poder expresar mi arte”, dijo.
“Cuando me toca batallar o escribir, saco desde adentro este alter ego que es Jovensupay: una persona competitiva, que va a dejarlo todo arriba de un escenario, en una plaza o en cualquier lugar donde participe. Para mí es adrenalina pura”, afirmó.
Barros valoró la experiencia de los talleres. “Durante mi estadía en los talleres aprendí que tengo un espacio donde puedo expresarme sin miedo, con gente que te apoya siempre. También entendí que todos aportamos a la cultura y que el trabajo en equipo es lo más importante”, indicó.
Como referentes locales, mencionó a Ril Fella, Maze 2K, Trech, Owen y Ginko. “Creo profundamente que la cultura urbana en Tucumán debe seguir creciendo”, concluyó.