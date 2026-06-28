La misa de hoy: la negación como liberación

Veamos algunos ejes:

- Del “yo” como centro al “tú” como horizonte. Vivimos en una época en la que el “yo” se ha convertido en el centro de casi todo. Las redes sociales, la cultura de la imagen y los algoritmos alimentan continuamente la pregunta: ¿cómo me ven?, ¿cuántos me siguen?, ¿qué pienso yo?, ¿qué deseo yo? Jesús propone otro camino: “el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará”. Negarse a sí mismo no significa anular la personalidad ni despreciarse. Significa dejar de convertir el propio ego en el criterio último de todas las decisiones. Pasar del “quiero hacer mi voluntad” al “quiero descubrir para qué fui creado”. En este sentido, la renuncia cristiana no empobrece la persona: la libera del encierro en sí misma.