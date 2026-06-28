OpiniónColumnas Cuando la IA diseña lo que comemos Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 1 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios Lo más popular Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991 Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada El que deja de aprender queda fuera del sistema: la frase que resume el futuro del trabajo Llegó de Nueva Zelanda sin hablar español: ahora es hincha de Argentina y Boca Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol Ranking notas premium A dos semanas de la demanda para adelantar las elecciones provinciales, piden que se dicte sentencia Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027 Alertan sobre la falta de identidad territorial en la Capital Columna previsional: choferes - regímenes especiales Escenas de la vida conyugal argentina