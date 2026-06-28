Betina González: “Vivimos una época en la que parece que las palabras no significan nada”

-No todos los que me preguntan sobre esta novela hacen hincapié en el personaje y para mí es central, porque la novela cuenta la historia de amor en primer plano pero la historia de Emily y la profesora también es una historia de amor en un punto. Hay como ese reflejo, esta idea de salvarse, qué se puede hacer con el talento, que es una pregunta para la cual nuestra época no tiene tantas respuestas. Otras épocas tenían más respuestas. Cuando te cruzás hoy -yo como docente, por ejemplo- con alguien con talento, es difícil decirle “andá por acá”, porque es una época muy incierta. Hay gente talentosa que no logra nunca expresar su talento. No estoy hablando de ganar plata. Te diría que es la parte más autobiográfica de la novela porque lo veo todo el tiempo en los alumnos que llegan a mis clases. No se dan cuenta que tienen talento, y eso es muy hermoso. Pero, además, está la responsabilidad como docente de qué hacer con eso, de plantearse hasta dónde podés intervenir.