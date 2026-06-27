Cartas de lectores: “Salva al pueblo argentino”

El 12/06 se celebró la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Coincidentemente, es el mes del Mundial de Fútbol, entre escándalos externos (guerras y otros) y, sobre todo internos. Es increíble lo que se está, por un lado, “tapando” y, por el otro, “destapando”. ¿Hoy qué es lo más importante en nuestro país? ¿Que Argentina gane el Mundial (¿es lo único que nos interesa y une?); ¿Adorni, Tapia, BCRA/casas de cambio/dólar, real situación económica (modelo libertario), casta, hambre, desocupación, peleas internas dentro de los partidos políticos y campañas 2027? En un mundo “machista” que permite violencia de género, femicidios, prostitución, trata, secuestros, narcotráfico, corrupción, etc., aplaudo la valentía - entre otras -, de dos mujeres y sus misivas al Sr. Presidente. La primera fue la diputada Marcela Pagano (21/08/25) y su renuncia al bloque, detallándole sus razones (casta y otras). La segunda (17/06/26) fue la “educada y certera” carta de la concejal Anita Martínez (Rosario), sobre la “comitiva presidencial” (en especial, el Sr. Adorni) al Monumento de Rosario (20/06); al acto concurrirán miles de chicos a prestar su juramento y asumir un “compromiso sagrado” con nuestra bandera, destacando la figura y “austeridad” de Manuel Belgrano y pidiendo que “los conflictos y escándalos no empañen un ritual tan valioso y noble como la jura a la bandera”. El nombre completo de este prócer fue “Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano”. Casualmente, desde hace muchos años, en momentos críticos del país, la Iglesia Católica promueve y eleva su conocido cántico al “Sagrado Corazón de Jesús”: “ … Cristo Jesús, bendice su Bandera, salva al pueblo argentino, Sagrado Corazón …”. ¿Habrá llegado la hora de afinar nuestras voces y cantar?