La necesaria creación de una Agencia Metropolitana

El concepto metropolitano es una perspectiva que indujo a pensar en las ciudades como manchas urbanas homogéneas y a empezar a dejar de priorizar las divisiones administrativas/políticas como sistemas de organización eficientes. En la actualidad, el Área Metropolitana de Tucumán (AMET) está integrada por seis municipios (Capital, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Alderetes, Tafí Viejo y Las Talitas), además de 19 comunas que dependen de la Provincia, sumado a las reparticiones del gobierno central con incumbencia en el AMET. Se trata de un enjambre burocrático, de muy compleja articulación, con gestiones superpuestas, en varios casos separadas por apenas una calle, una avenida, un canal o un río. Sólo contando a los seis municipios y a las 19 comunas como un solo unificado (Provincia), estamos ante, por ejemplo, de siete direcciones de Medio Ambiente, Tránsito, Transporte Público, Obras Públicas, Seguridad, Higiene, Espacios Verdes, etcétera, trabajando aisladas, a pocas cuadras de distancia una de otras.